Feiern trotz Krieg und Sparen trotz steigender Kosten? Das war diese Woche wichtig

Mehr als 400 Menschen aus der Ukraine haben bislang im Kreis Tuttlingen Schutz gefunden. Die Lage bleibt dynamisch, Kreis und Städte sind dabei, Kapazitäten und Hilfsangebote weiter auszubauen. Denn die Kapazitäten sind (noch) begrenzt. HIER haben wir den aktuellen Stand zusammengefasst.

Geflüchtete warten in der GAST Tuttlingen, bis sie aufgerufen werden. Mehr als 400 Personen sind bereits in den Landkreis Tuttlingen gekommen, das Landratsamt rechnet mit weit mehr. (Foto: inge wagner)

HIER geht's zudem zu unseren zentralen Hilfe-Seite: Schwäbische.de hat alle Spendensammlungen und Hilfsangebote in der Region zusammengetragen. Dort finden Sie auch Informationen, wie Sie helfen können.

Nichts lässt sich mit dem menschlichen Leid und Sterben in der Ukraine auf eine Stufe stellen. Nichtsdestotrotz sorgten bei den Menschen in der Region in dieser Woche weitere Entwicklungen für Frust.

Dürfen wir in Kriegszeiten feiern?

Kein Stadtfest in Kriegszeiten – Stadt sagt Veranstaltung im September ab

Erst vor wenigen Tagen wurden Details zum Stadtfest bekannt. Nun ist es abgesagt, wegen des Krieges in der Ukraine. Gerade für die Vereine ist die Absage jedoch das falsche Signal. HIER dröseln wir alles auf. In Spaichingen kommt eine Absage übrigens nicht infrage.

So ein Stadtfest, wie zuletzt 2019 wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Sollte es die Lage zulassen, seien kleinere Veranstaltungen möglich. (Foto: Simon Schneider)

Sparen, Sparen, Sparen!

Schock beim Tanken? Mit diesen Tipps sparen Sie Geld

120 Euro: So viel kostet momentan eine Tankfüllung Diesel, also rund 60 Liter. Schon einfache Tricks helfen dabei, den Spritverbrauch deutlich zu reduzieren. Selbst im Kofferraum kann man sparen. HIER erklären wir, wie das geht.

Die Spritpreise stagnieren seit einigen Tagen auf sehr hohem Niveau. Einmal tanken für über 100 Euro –das ist vielfach Realität. (Foto: dpa/Carsten Koall)

Schluss mit Vorspülen und öfters kalt statt warm! Mit diesen Tipps spart man bares Geld

Gas ist teuer, Strom sowieso, und bei Wasser ist es nur eine Frage der Zeit. Was kann man also tun, um Energie zu sparen? In Teil 1 unserer Serie steht das Warmwasser im Fokus. HIER geht's zum Ratgeber.

Bis zu 600 Euro Stromkosten sparen? Mit diesen Tipps ist das möglich

Die Energiepreise sind zuletzt explodiert. Wie lässt sich die finanzielle Belastung trotzdem begrenzen? Ein Experte zeigt Ihnen HIER, wie einfach das geht.

Welche Geräte verbrauchen wie viel Energie? Und wie lässt sich ein wenig sparen? Experten des Caritasverbands helfen Menschen mit wenig Geld weiter. Doch die Tipps umsetzen können alle. (Foto: dpa themendienst)

Menschen der Woche

Eine Frau aus Namibia liebt badischen Mann vom Dorf – und trifft auf viele Vorurteile

Der schwäbische Einschlag ist nicht zu überhören bei Jakobina Umhauer. Vor zwölf Jahren kam die Namibierin nach Deutschland. Sie hat sich vorbildlich integriert, Alltagsrassismus kennt sie trotzdem. HIER erzählen wir ihre Geschichte.

Jakobina, Christian und Tiara Umhauer. (Foto: Privat)

Der Mann mit den goldenen Händen - Spaichinger präpariert Skier von Olympiasiegern

Hinter den Kulissen hat Spaichinger Christian Winker die Paralympics begleitet. Er war oft auf der Piste. Gewonnen hat er nichts, aber an der Medaillenausbeute der deutschen Starter seinen Anteil. HIER stellen wir Ihnen den heimlichen Medaillenmacher vor.

Christian Winker (großes Bild, links) hat zusammen mit seinen Wachstechniker-Kollegen die Ski für die deutschen Sportler vorbereitet und auf der Strecke getestet. (Foto: Ralf Kuckuck (DBS))

Da waren ja noch andere Krisen...

Die Coronakrise ist in den vergangenen Wochen nur noch Nebenschauplatz gewesen. Derweil wird die Klimakrise aufgrund der großen Abhängigkeit von Russland bei Öl und Gas immer relevanter. Wir haben in dieser Woche die aktuelle Corona-Lage zusammengefasst. Außerdem haben wir eine neue Klima-Serie gestartet: Was tut sich in der Region beim Thema Klimaschutz? Darauf suchen wir aktuell Antworten. Aber alles der Reihe nach:

Rekord-Inzidenzen, aber im Klinikum bleibt Corona-Lage unbedenklich

Lockerungen der Corona-Regeln rücken näher. Sinnvoll? Entscheidungsträger in der Region haben Zweifel. Dem Klinikum droht gerade keine Überlastung - aber es gibt eine Auffälligkeit in der Statistik. HIER gibt's die Details.

Tuttlingen oder Sigmaringen? Welcher Landkreis hat beim Klimaschutz die Nase vorn?

CO₂-Ausstoß, Anzahl der Solardächer, Zustand von öffentlichen Liegenschaften: HIER ziehen wir einen Vergleich, wie die beiden Landkreise beim Klimaschutz dastehen.