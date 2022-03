Ungewisse Zukunft, Zoff im Netz und ein Happy End mit ganz viel Liebe: Das war diese Woche los

In dieser Woche ist kein Tag vergangen, in der wir nicht über den Krieg in der Ukraine berichtet haben. Oder besser: Über die Menschen, die Zuflucht vor den Angriffen bei uns in der Region suchen. Die Lage ist dynamisch, Zahlen der Geflüchteten ändern sich täglich. Trotzdem haben wir versucht, einen guten Überblick zu geben und die Lage etwas zu sortieren. Und zwar in unserem Podcast "Alles Tutti". Statt ein Dutzend Artikel zu verlinken, hängen wir dieses Mal den Podcast an die erste Stelle des Wochenrückblicks.

Der Krieg überschattet so ziemlich alle anderen Nachrichten. Trotzdem folgt wie gewohnt auch noch der Rückblick auf Themen, die sonst noch bewegt haben.

Zoff und Hass im Netz

Vom Buchhändler bis zum Oberbürgermeister: Wie Hass und Hetze im Netz zunehmen







Die Corona-Pandemie polarisiert, vor allem in Sozialen Netzwerken. Stadtpersönlichkeiten berichten auch persönlich von heftigen Reaktionen. Aber wie gehen sie mit dem Hass um? Das verraten wir HIER.

Hass und Hetze im Netz schlägt sich in Zeiten der Corona-Pandemie auch in Tuttlingen nieder. Lokale Aktuere gehen unteschiedlich damit um. (Foto: fabian Sommer)

Erst viral auf Tiktok, jetzt bestraft: Mann soll nach Video-Tour durch leeres Impfzentrum zahlen







Hunderttausende Klicks heimste Danijel H. Ende 2021 mit seiner „Erkundungstour“ durchs Impfzentrum ein. Jetzt muss er Strafe zahlen. Er will dagegen vorgehen und eventuell noch eins draufsetzen. HIER dröseln wir alles auf.

Ein Video in der Alten Festhalle Tuttlingen war Ende 2021 viral gegangen. (Foto: Archiv/Birga Woytowicz)

Zündstoff

Spritpreise steigen ins Unermessliche – aber wo liegt die Schmerzgrenze?







Mehr als zwei Euro für den Liter Diesel: Noch fahren viele Leute weiter Auto. Und selbst wenn er seine Schmerzgrenze erreicht, sieht sich mancher gezwungen, immer mehr zu zahlen. HIER geht's zur Umfrage unter Tuttlingerinnen und Tuttlingern.

Unter zwei Euro geht gar nichts mehr: Die Spritpreise am Mittwoch in Tuttlingen. (Foto: Simon Schneider)

Abriss oder sanieren? Bedarf an Kindergartenplätzen sorgt für Diskussion

Es gibt immer mehr Kinder im Kreis. Aber wo sollen sie einmal betreut werden? Wo sollen Kitas mit wie vielen Plätzen entstehen? Der Umbau könnte längere Wege für Eltern bedeuten. HIER finden Sie die Pläne zum Kita- Um- und Neubau im Detail.

Ein verheerendes Feuer

24-Stunden-Einsatz im Holzsilo: Brand stellt Feuerwehr vor Herausforderung







Ein Tag nach dem Brand hat die Feuerwehr immer noch zu tun. Der Einsatz ist nicht nur langwierig, sondern auch extrem gefährlich. Inzwischen gibt es eine erste Vermutung, wie es so weit kam. HIER gibt's den ganzen Fall im Detail.

Brand in Bubsheim: „Sehr gefährlicher Einsatz“ (Foto: Fotos: Richard Moosbrucker)

Ein schöne Liebesgeschichte als Happy End

Wegen einer Austauschschülerin verließ er als Jugendlicher seine Heimat Island







Er ist 20 Jahre alt, als Bragi Lohde seine Frau bei einem Austauschprogramm trifft. Ein Schnellschuss, vermuten seine Eltern. Aber Lohde beweist bis heute das Gegenteil. HIER geht's zur ganzen Geschichte von Lohde.