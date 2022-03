Von unermüdlicher Solidarität mit Ukrainern und einer großen Datenpanne: Das war diese Woche los

Seit mehr als einer Woche schon wütet in der Ukraine ein Krieg. Immer mehr Menschen fliehen aus den umkämpften Gebieten, auch zu uns in die Region. Dabei schien die Solidarität in der vergangenen Woche mit jedem Tag weiter zu wachsen. Täglich haben wir über Mahnwachen, private oder städtische Initiativen und Spendenaktionen berichtet. Wir können das hier gar nicht alles vollständig abbilden. Daher verweisen wir an dieser Stelle auf unsere zentrale Übersicht, die einige Kolleginnen und Kollegen für das gesamte Verlagsgebiet geschaffen haben. HIER finden Sie alle Hilfsangebote vor Ihrer Haustür.

Für alle, die sich engagieren und helfen wollen, können wir auch noch diesen Artikel empfehlen: HIER erklärt ein Sprecher des DRK, mit welchen Spenden gerade am meisten geholfen und was weniger benötigt wird.

Vertreter des DRK und Landkreistags raten davon ab, sich einfach ins Auto zu setzen und mit Hilfsgütern an die ukrainische Grenze zu fahren. (Foto: Symbol- Waltraud Grubitzsch/dpa)

Offene Fragen rund um die Unterstützung der Kriegsflüchtlinge beantworten Stadt und Kreis Tuttlingen ab sofort auch über eine neu geschaffene Anlaufstelle. HIER finden Sie alle wichtigen Infos dazu.

Auch das folgt aus dem Krieg

Made in Russia fliegt aus den Supermarktregalen - Wodka, Kaviar und Süßigkeiten werden rar

Lebensmittelhändler protestieren gegen den Ukraine-Krieg und verbannen russische Produkte. Für Kunden werden diese rar und teuer. Und wer die Ware noch vertreibt, dem droht eine Durststrecke. Das Für und Wider des Boykotts haben wir HIER aufgedröselt.

Der Trossinger Alexander Dirksen hat den Tuttlinger Markt „Kalinka“ erst vor kurzem übernommen. Noch hat er genug Ware, aber er rechnet mit Lieferverzögerungen. (Foto: Dorothea Hecht)

Russlanddeutsche erhalten anonyme Schreiben mit üblen Beschimpfungen

Der Ukraine-Krieg provoziert in Trossingen heftige Reaktionen: Unbekannte verschicken Hassbriefe an Russlanddeutsche in der Stadt. Die Trossinger CDU stellt sich hinter die Betroffenen. HIER gibt es alle Hintergrundinformationen.

Krieg und Fasnet? Wie passt das zusammen?

Das haben sich vermutlich viele in den vergangenen Woche gefragt. Das Treiben der Narren war rege, aber doch ruhiger und nachdenklicher als sonst. HIER und HIER haben wir Narren mit dem Dilemma konfrontiert. Sie erzählen, warum sie trotz Krieg an der Fasnet festgehalten haben.

Steffen May, Prinz Markus und Prinzessin Daniela (Foto: Regina Braungart)

Sonstige "Probleme": Von Lücken und Knicken

Hunderttausende Kundendaten ungeschützt im Netz: Schwere Datenpanne bei Storz & Bickel

Telefonnummern, Adressen, Mails: Für den Chaos Computer Club war die Website der Tuttlinger Firma eine wahre Fundgrube. Kein Kunde wurde darüber informiert. Zu Recht? Das bleibt fraglich. HIER finden Sie alle Hintergründe zu dem Fall.

Bei der Tuttlinger Firma waren sensible Daten seiner Kunden zwischenzeitlich nicht geschützt. (Foto: Birga Woytowicz/Pixabay)

Die Straße mit dem bösen Knick: Anwohnerin wünscht sich mehr Sicherheit im Thiergarten

Keine Einsicht, zu viel Tempo: Eine Anwohnerin stört der abgehackte Verlauf der Geschwister-Scholl-Straße. Und das Verhalten mancher Autofahrer. Mögliche Lackschäden könnten Rüpel bald bremsen. Warum, lesen Sie HIER.

Die Straße mit dem bösen Knick (Foto: BWO)

Und noch was auf die Ohren!

Klimafreundlich, sparsam, heftig umstritten! Seilbahn-Ideen ploppen in der Region regelmäßig auf, zuletzt in Irndorf. "Ein unbegründeter Hype", sagt einer, der zugleich Geld damit verdient. In der neuen Folge "Alles Tutti" sprechen wir über diesen Hype und welche Rolle Seilbahnen bei uns in Zukunft tatsächlich spielen könnten.