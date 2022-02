Ein Krieg, der alles überschattet, Fasnet und ganz viel Schnaps: Das war diese Woche los

Jeden Samstag um 12 Uhr liefern wir hier einen Schnelldurchlauf durch die vergangene Woche. Die wichtigsten und Aufsehen-erregendsten Geschichten der Woche zusammengefasst:

Und plötzlich ist Krieg

Es ist das Ereignis, das alles überschattet hat in den vergangenen Tagen: Der russische Angriff auf die Ukraine. Wir haben in dieser Woche mit vielen Menschen in der Region gesprochen, die die Invasion besonders hart trifft.

„Was Russland macht, ist kein Krieg“ oder ist Putin ein „absolut verrückter Mensch“?

Der Angriff auf die Ukraine versetzt Menschen in der Region in Sorge, weil sie Familie und Bekannte in der Krisenregion haben. Manch eine verhamlost, manch anderer schreitet selbst zur Tat. HIER lesen Sie alle Reaktionen im Detail.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine weckt im Kreis Tuttlingen überwiegend Bestürzung. (Foto: dpa)

Die Stadt Tuttlingen hat im Übrigen auch schnell auf die Lage reagiert und unterstützt. HIER gibt's den Überblick.

Krieg und Fasnet: Wie passt das zusammen?

Während in Europa Krieg ausbricht, ziehen bei uns Narren durch die Straßen. Wir haben diese Woche beides abgebildet. Daher gehören auch DIESE bunten Bilder mit in unseren Wochenrückblick.

Wem auch in den kommenden Tagen nach Feiern ist: HIER gibt's alle närrischen Termine für den Landkreis Tuttlingen. Und HIER gibt's alle Fasnet-Veranstaltungen im Kreis Tuttlingen im Überblick.

Der Schmotzige Dunschtig im Kreis Tuttlingen in Bildern. (Foto: Höcker/Privat)

Diese Entwicklungen sind bedenklich

Omikron dünnt Personaldecke bei Klinikum, Polizei und Feuerwehr aus

Wasser, Strom, Gesundheit, Sicherheit – oberstes Ziel in der Omikron-Welle war es, dass die kritische Infrastruktur aufrechterhalten bleibt. Bislang ist das gelungen - aber die Lage könnte noch kippen. HIER lesen Sie alle Hintergründe.





Harte Pornos, Mobbing und Streit: Gewalt an und durch Kinder nimmt zu

Das Dunkelfeld ist enorm groß und wird sich erst in ein paar Jahren zeigen. Prävention wird deshalb um so wichtiger: Wie sage ich nein, wie wehre ich mich? HIER haben wir alle Antworten aufgeschrieben.

Was sind gute und schlechte Gefühle? Wie sage ich nein? Wie wehre ich mich? All das sind Ansätze in der Gewaltprävention. (Foto: Symbol- Alexander Kaya)

... und diese Entwicklung ist umstritten

300 Tiere - Hier soll einer der größten Milchviehställe der Region entstehen

Mehr Tiere, mehr Umsatz, Existenz gesichert? Werner Kohler will die Zahl seiner Tiere mehr als verdoppeln und einen neuen Stall bauen. Nur gibt's Bedenken. Zu Platz, Klima, Verkehr. Welche Probleme diskutiert werden, haben wir HIER aufgeschrieben.

Rund 125 Milchkühe versorgen Anna und Werner Kohler derzeit auf dem Drei-Linden-Hof. Nun soll ein neuer Milchviehstall gebaut werden mit Platz für 300 Tiere. (Foto: Michael Hochheuser)

Es lebe die Schnapszahl!

Emil ist das Schnapszahl-Baby

Den Geburtstag kann man sich gut merken. Emil wiegt genau 3700 Gramm und ist 54 Zentimeter groß. Das einzige Schnapszahl-Baby am Klinikum Tuttlingen war er jedoch nicht. HIER geht's zum Baby-Glück!

Familie Schneider aus Wehingen mit Baby Emil. (Foto: Klinikum)

Hochzeit am Schnapszahl-Datum: Constantin und Yelena sagen Ja!

Insgesamt sechs Mal die 2 – das sollte man sich doch gut merken können, oder? Dieses Paar zumindest hat sich bewusst für seinen Trautermin entschieden. HIER geht's zum Brautpaar!

