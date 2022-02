Endlich wieder Live-Musik und viel Lärm um Verkehr: Das war diese Woche los

Jeden Samstag um 12 Uhr liefern wir hier einen Schnelldurchlauf durch die vergangene Woche. Die wichtigsten und Aufsehen-erregendsten Geschichten der Woche zusammengefasst:

Erst einmal Dampf ablassen ...

Vermummt und weiß geschminkt: Frau bekommt 1800 Euro Strafe fürs Mitmarschieren bei Mai-Demo

Geschminkt lief die 55-Jährige in der Nacht zum 1. Mai, die in Krawall endete, mit. Trotz Tarnung erkannte sie ein Zeuge. Jetzt muss die Frau Strafe zahlen - obwohl sie selbst keine Gewalt ausübte. HIER lesen Sie den ausführlichen Bericht.

Die Demonstranten vom 1. Mai wurden von der Polizei festgesetzt. Zuvor soll es zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Dies wird am Amtsgericht Tuttlingen verhandelt. Der Termin steht aber noch nicht fest. (Foto: Alena Ehrlich)

Tuttlingen demonstriert - ganz offiziell! Gegen Coronamaßnahmen und für Menschenrechte

Die "Spaziergänge" waren bislang alle unangemeldet: Jetzt aber meldet ein Tuttlinger offiziell Protest für Sonntag an. Zudem gibt es eine zweite Demo. Allerdings mit völlig anderer Ausrichtung. Wo, wie, wann, was? Alle Infos gibt's HIER.

Und jetzt: Musik an und den Zoff mal vergessen!

Statt diskutieren mal wieder feiern! Spaichingen plant Stadtfest im Juli

Strand-Feeling, Konzerte, ganz viel leckeres Essen: Die Vereine sind voller Ideen. Noch einmal soll das Stadtfest nicht verschoben werden. Zuletzt habe die Einigkeit eben auch gelitten. HIER gibt's alle Infos zum Stadtfest.

Ausverkauft! Für das Southside-Festival gibt es keine Karten mehr

Vom 17. bis zum 19. Juni soll in Neuhausen wieder gefeiert werden. Karten gibt es aber keine mehr. Und auf den Zweitmarkt reagiert der Veranstalter mit einer ganz eigenen Lösung. HIER finden Sie alle Hintergründe.

Eng gedrängt zur Musik tanzen, das ist nach zwei Jahren Corona-Pause wieder gefragt. Das Southside ist auf jeden Fall ausverkauft. (Foto: DPA)

Open Air Konzerte, Feste, Sport: Das plant Tuttlingen 2022

Feiern statt Corona-Frust: In den kommenden Monaten soll genau das möglich sein. Der Kalender ist voll. Nur über der zweiten Jahreshälfte steht noch ein großes Fragezeichen. HIER bekommen Sie den Überblick.

Gleich zwei verkaufsoffene Sonntage sind geplant. (Foto: Simon Schneider)

Das bietet die Fasnet 2022 in der Region

Bis zum Sommer müssen Sie die Feierlaune übrigens nicht zurückhalten. Zur Fasnet kommende Woche haben sich Narren vielerorts einiges ausgedacht. HIER gibt's den Überblick.

Zu laut, zu voll, zu unsicher? Innenstadtverkehr

Keine Laster, keine Parkplätze, überhaupt keine Autos? Tuttlingen stärkt Rad- und Fußverkehr

Eine autofreie Innenstadt. Das ist eine Vision im neuen Mobilitätskonzept. Es gibt viele Ideen, damit Bürger das Auto stehen lassen. Manche Lösung verläuft auch unterirdisch. HIER finden Sie die Pläne inklusive einer kurzen Abstimmung.

Ein Bild aus der Vergangenheit: Anders als heute sollen sich Radfahrer und Fußgänger den Platz in der Weimarstraße nicht mehr teilen müssen. Die Autos sollen weichen, damit die nicht motorisierten Fortbewegungsmittel ausreichend Platz erhalten. (Foto: Archiv: Ingeborg Wagner)

Autofreie innenstadt, tempo 30 spaichingen, Immendingen

Gefährliche Einfahrt auf B532: „Kein Wunder, dass hier Unfälle passieren“

Autos, die sich teilweise riskant in Lücken quetschen, beobachtet Nadine Schiepp schon eine Weile. Sie sagt: An der Einfahrt von Seitingen-Oberflacht kommend muss sich etwas tun. Es gibt Hoffnung.

An der Einmündung der L432 von Seitingen-Oberflacht kommend auf die B523 kommt es morgens und abends zu langen Wartezeiten und oft auch zu Unfällen. (Foto: Simon Schneider)

Gegen den Willen des Gemeinderates: Tempo 30 an Hauptstraße kommt

Kommunen sind verpflichtet, ihre Bürger vor krank machendem Lärm zu schützen. Und der Lärmpegel an der Spaichinger Hauptstraße ist sogar noch höher als zunächst gedacht. HIER gibt's die Details.

Übrigens wird Tempo 30 aktuell auch in Immendingen diskutiert. Hier wünschen sich das die Anwohner auch explizit. Es könnten auch überörtliche Strecken betroffen sein. HIER haben wir alle Infos zusammengeschrieben.

Die Fraktion Pro Spaichingen nimmt Stellung zur Diskussion rund um Tempo 30 auf der Spaichinger Hauptstraße sowie unserer Berichterstattung. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Menschen der Woche

Von wegen Ruhestand! Immer mehr Rentner gehen arbeiten

Sie fühlen sich fit und wollen es auch bleiben, deshalb gehen diese Ruheständler einer Arbeit nach. Damit sind sie nicht alleine. Seit Jahren steigt die Zahl der Minijobber im Alter an. HIER stellen wir Ihnen vier arbeitende Rentnerinnen und Rentner vor.

All diese RentnerInnen aus dem Kreis Tuttlingen arbeiten nebenbei. (Foto: Privat/Inge Wagner/Sabine Felker-Henn)

Aus Mechaniker wird Gastronom: Neuer Pächter übernimmt das Café Hirsch

Sein Vorgänger schloss nach nur zwei Wochen - und sorgte damit für Erstaunen. Jetzt versucht Francesco Terraglia sein Glück. Und will auch eine Brücke in seine alte Branche schlagen. HIER stellen wir Ihnen den neuen Gastronom vor.

Francesco Terraglia ist der neue Pächter des Café Hirsch. Damit erfüllt er sich einen lange gehegten Traum. (Foto: Katharina Höcker)

Und noch was auf die Ohren!

20 Kilometer pro Tag wollte er laufen, in drei Jahren mit seinem Esel Vaillant von Aldingen bis nach China gelaufen sein: Aber das wird Michael Rinderle wohl nicht mehr schaffen. Was soll’s? Rinderle hängt nicht an Kilometern, auch nicht an bestimmten Orten. Viel mehr saugt er auf seiner Reise Begegnungen auf, beobachtet gerne auch einfach nur oder hört Lebensgeschichten zu und genießt. Oder packt mit an. So wie gerade, auf einem Pferdehof in Ungarn. In unserer neuen Podcastfolge von "Alles Tutti" blickt er auf die vergangenen Monate seiner Wanderung zurück. Was hängen bleibt und wovon er sich gut trennen kann.Gibts direkt hier nachzuhören oder in den gängigen Podcast-Playern Spotify, Deezer und Co.