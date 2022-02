Eine kleine Gemeinde will hoch hinaus, viel mehr sind aber auf Sparkurs: Das war die Woche

Jeden Samstag um 12 Uhr liefern wir hier einen Schnelldurchlauf durch die vergangene Woche. Die wichtigsten und Aufsehen-erregendsten Geschichten der Woche zusammengefasst:

Eine Seilbahn und verschlimmbesserte Zahlen? Das treibt Gemeinden gerade um

Fährt bald eine Seilbahn im oberen Donautal von Irndorf nach Beuron?

Großes nimmt sich Irndorf vor, um bei Touristen und Einwohnern wieder zu punkten. Auch beim Thema Einkaufen sind neue Angebote geplant. Die Reaktionen reichen von wertvoll bis wahnsinnig. HIER geht's zur Detailplanung.

Seilbahnen gibt es in vielfältigen Formen. Ob je eine davon Beuron mit Irndorf verbinden wird, ist fraglich. (Foto: Pixabay)

Brief von OB Beck sorgt für Wirbel um Kreis-Kasse: Rechnet sich der Kreis ärmer, als er ist?

Der Landratsamts-Neubau war problemlos finanziert, zudem plant der Kreis 30 neue Stellen: Aber muss er nicht sparen, argwöhnt Michael Beck. Und wehrt sich, dass die Stadt das jetzt mit ausbaden soll. HIER gibt's alle Zahlen und Streitpunkte im Überblick.

Zoff um Wohnungen im Gewerbegebiet: Sollen Firmen plötzlich Rücksicht auf Bewohner nehmen?

Seit sieben Jahren schwelt der Konflikt um ein Bauprojekt in "Hinter Hexern": Ist Platz für Wohnraum und Gewerbe? Und wer darf sich wie ausbreiten? Das weckt Platz-, Lärmprobleme und Widerstand. HIER erklären wir den Konflikt im Detail.

Menschen der Woche

Von Hartz IV in den Gemeinderat - nur zerfällt jetzt die eigene Partei

Fransiska Jung ist Nachrückerin im Gemeinderat, nur fehlt ihr ein Ansprechpartner aus der eigenen Partei. Denn die Tierschutzallianz gibt es nicht mehr. Jetzt muss sich Jung anders durchschlagen. HIER geht's zum Porträt.

Fransiska Jung ist die neue Gemeinderätin der Tierschutzallianz, liebäugelt aber damit, zur LBU zu gehen. (Foto: Ingeborg Wagner)

„Wir sind noch zu Deutsch“: Alvaro Americano soll Aesculap internationaler aufstellen

Den Umzug über 9400 Kilometer hat der Südamerikaner nicht bereut. Auch, dass er Strand gegen Kälte eingetauscht hat, steckt er gut weg. Nur mit der Art vieler Deutscher muss er erst noch warm werden. HIER stellen wir Americano vor.

Vereint in Tuttlingen: Frederico, Alvaro, Nicholas und Andrea Americano (von links). (Foto: Privat)

Was unsere User sonst noch besonders bewegt hat

Eine neue Super-Volksbank? Zwei Banken aus der Region wollen verschmelzen

Kleine Genossenschaftsbanken könnten bald der Vergangenheit angehören, überall wird fusioniert. Die nächste könnte in der Nachbarschaft anstehen und auch Auswirkungen auf den Kreis Tuttlingen haben. HIER gibt's die Details.

Die Volksbanken Villingen/Offenburg und Rhein-Wehra wollen fusionieren – zum Sommer hin sollen die Pläne konkret werden. (Foto: Andreas Haas / imago)

Neue Mountainbikestrecke am Zundelberg soll Ende März fertig sein

Sie lassen sich von Vandalen nicht unterkriegen: Die Mountainbiker des DAV arbeiten an einer dritten Strecke auf dem Zundelberg. Und die soll nicht nur Bikern, sondern auch Rettungskräften dienen. HIER gibt's den ausführlichen Bericht.

Die Mountainbike-Strecken am Zundelberg entstehen durch den Einsatz ehrenamtlicher Helfer. (Foto: Sascha Merkel)

Und noch was auf die Ohren!

Die Energiepreise sind gerade höher denn je, auch Wasser wird in Zukunft nicht günstiger. Hinzu kommt eine Studie, die behauptet: Im Kreis Tuttlingen zahlen Menschen vergleichsweise mehr für Nebenkosten als anderswo. Was ist da dran, was kommt auf uns zu und welche Lösungen gibt es? All das besprechen wir in der neuen Folge „Alles Tutti“. Gibts direkt hier nachzuhören oder in den gängigen Podcast-Playern Spotify, Deezer und Co.