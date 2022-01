Klamme Kassen, leere Busse und eine schlechte Fälschung: Das war diese Woche los

Jeden Samstag um 12 Uhr liefern wir hier einen Schnelldurchlauf durch die vergangene Woche. Die wichtigsten und Aufsehen-erregendsten Geschichten der Woche zusammengefasst:

Diese Baustellen beschäftigen die Gemeinden

Vandalen wüten auf dem Witthoh: Flüchtlingsheim verkommt zu "Schandfleck"

Eingeschlagen, zerstört, beschmiert: Seit die Unterkunft leersteht, treiben sich dort Unbekannte rum. Und der Eigentümer tut nichts. Jetzt gibt es aber wohl einen Plan. Wie der aussieht, finden Sie HIER.

Einsam und verlassen: das ehemalige Flüchtlingsheim auf dem Witthoh (Foto: skr)

Künftig kein Bus mehr ab 18 Uhr? Leerfahrten lösen Diskussion aus

Geisterbusse fahren immer wieder ohne oder mit sehr wenigen Fahrgästen durch den Kreis. Die Freien Wähler schlagen vor, Fahrten zu streichen, um Geld zu sparen. Aber das weckt auch Protest. HIER geht's zur ganzen Debatte.

Gerade zu den Abendstunden steigen häufig nur wenig Fahrgäste ein. (Foto: dpa)

Jahrelang wurde sie ausgebremst - jetzt kann Nendingerin wohl doch Wohnungen bauen

Susanne Schwarz will im Ortskern Wohnraum schaffen. Ein Haken bislang: Lärm durch das umliegende Gewerbe. Aber ausgerechnet Gewerbe soll den Lärm jetzt reduzieren. HIER lesen Sie die Details.

Auf der brachliegenden Fläche zwischen Sattlerstraße und Donau will die Grundstückseigentümerin Susanne Schwarz drei Wohnhäuser mit insgesamt 21 Wohnungen sowie ein Gewerbegebäude bauen und damit weiteren Wohnraum in Nendingen schaffen. (Foto: Simon Schneider)

Pandemie-Symptome

Wieder mehr Kurzarbeit: Vor allem Gastro und Friseure ächzen unter Corona-Regeln

Neben den Corona-Regeln sorgen auch Materialengpässe für Arbeitsausfall. Manche Familien kommen so nicht über die Runden. HIER gibt's alle Zahlen und Hintergründe.

5000 Euro Strafe für Quarantäne-Verstoß? Unbekannte drohen mit gefälschten Briefen des Gesundheitsamts

Unbekannte warnen die Familie eines Tuttlingers vor Strafen. Angeblich hätten sie gegen Quarantäne-Regeln verstoßen. Das irritiert den Mann. Allerdings stolpert er über einige Fehler des Verfassers. HIER gibt's alle Hintergründe zu dem Fall.

Mit diesen Zeilen wollte ein Unbekannter Tuttlinger offenbar betrügen. (Foto: Pixabay/bwo/Archiv)

Menschen und ein Tier der Woche

Fußball und Albverein waren sein Leben: Peter Glatz ist tot

Die Woche startete mit einer traurigen Nachricht: Der langjährige Obmann des Mühlheimer Albvereins ist nach langer Krankheit verstorben. Als Trainer und Fußballer hinterließ er seine Spuren in der Region. HIER finden Sie einen Nachruf.

Peter Glatz (†) (Foto: SZ-Archiv/Waibel)

Gut bürgerlich und vegan: Diese „Lieblingsküche“ bietet echte Klassiker für alle

„Akzeptanz entsteht durch Angebot“, sagt Carmen Schultheiß. Bei ihr in der „Lieblingsküche“ gibt es bodenständige Gerichte vegan zubereitet. Das hat ihrer Meinung nach einen entscheidenden Vorteil. HIER stellen wir Schultheiß und ihr Restaurant vor.

Carmen Schultheiß hat sich mit der „Lieblingsküche“ einen Traum erfüllt und sich selbstständig gemacht. In ihrer Küche bereitet sie rein pflanzliche Gerichte zu – auch echte Klassiker wie Maultaschen mit Bratkartoffeln, Rouladen oder Pilzrahmsoße. (Foto: Linda Seiss)

Hund rennt tagelang in Eiseskälte durch den Kreis - für die Besitzerin startet ein "Horrorfilm"

Sabrina Aicher ist verzweifelt, als ihr Hund Honay ausbüxt. Pet-Trailerin Jenny Bauer startet eine aufwändige Suche. Der Haken: Für Honay ist Aicher nicht mehr das geliebte Frauchen, sondern Feindin. HIER geht's zu der spektakulären Suche.

Glückliches Ende eines „Horrorfilms“: Sabrina Aicher und Honay sind wieder beisammen. (Foto: Aicher)

Und noch was auf die Ohren!

Die Energiepreise sind gerade höher denn je, auch Wasser wird in Zukunft nicht günstiger. Hinzu kommt eine Studie, die behauptet: Im Kreis Tuttlingen zahlen Menschen vergleichsweise mehr für Nebenkosten als anderswo. Was ist da dran, was kommt auf uns zu und welche Lösungen gibt es? All das besprechen wir in der neuen Folge „Alles Tutti“. Gibts direkt hier nachzuhören oder in den gängigen Podcast-Playern Spotify, Deezer und Co.