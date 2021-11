Regel-Wirrwarr, schwierige Entscheidungen und beeindruckende Karrieren: Das war diese Woche wichtig

Erstmal eine Tasse Kaffee, tief durchatmen, die Probleme des Alltags vergessen. Statt gleich voll den Corona-Blues aufzudrehen, wagen wir hier zum Einstieg ein bisschen Happy Sound.

Neben dem Regel-Wirrwarr hat diese Woche nämlich auf einige Erfolgsgeschichten erzählt. Diese drei Menschen haben uns ziemlich beeindruckt:

Der Mühlheimer Lukas Müller ist Deutschlands bester Mechatroniker. Er hat beim Maschinenbauer Chiron in Tuttlingen gelernt und den besten Abschluss unter 7500 Konkurrenten hingelegt. Sein Ausbildungsleiter wusste schon zu Beginn: Der ist was Besonderes. HIER stellen wir Lukas Müller vor.

In seiner vorlesungsfreien Zeit wird Lukas Müller (sitzend) weiterhin für die Chiron-Group tätig sein. Das freut auch Ausbildungsleiter Herbert Mattes. (Foto: Simon Schneider)

Im Fernsehen ist Klaus Bacher selten zu sehen, dabei urteilt er über millionenschwere Patentstreitigkeiten am Bundesgerichtshof. Angefangen hat alles mit einem Interesse für Technik, und zwar in seiner Heimatstadt Tuttlingen. HIER geht's zum Porträt.

Klaus Bacher ist in Tuttlingen geboren worden, heute arbeitet er am Bundesgerichtshof. (Foto: Privat/dpa)

Jeden Morgen Niederschlag messen, bei Wind und Wetter. Seine halbe Lebenszeit hat der 80-Jährige Ulrich Hinz diese Arbeit für den Deutschen Wetterdienst in der Region geleistet. Ein Ereignis ist nicht nur ihm besonders in Erinnerung geblieben. HIER lesen Sie Hinz' ganze Geschichte.

Michael Gutwein vom Deutschen Wetterdienst Stuttgart (von links) gratuliert Ulrich Hinz ebenso zu seiner Auszeichnung wie Bürgermeister Joachim Löffler. Im Hintergrund zeigen Bilder die 15 Jahre zurückliegende Ehrung von Ulrich Hinz für 25 Jahre Wetterbeobachtung. (Foto: Walter Sautter)

„Ich habe mir nicht zugetraut, damit langfristig Geld zu verdienen“, sagt Schlagerstar Gordon November. Die Musik sei sein Plan A. Trotzdem konnte er ihn nicht immer durchziehen. Was nach dem Erfolg vor ein paar Jahren passiert ist bei dem Sänger lesen Sie HIER.

Gordon November bei der Lektion Tischtrommeln im Klavierkurs. Man kann damit im Bus, bei der Arbeit oder im Stau auf dem Auto-Lenkrad spielend Klavier lernen, sagt er. (Foto: Privat)

Nach dem Schlager folgt auf der Playlist dieses Wochenrückblicks jetzt aber unvermeidbar der Corona-Blues.

Das war zumindest der Versuch eines Übergangs. Aber es hilft ja nichts.

Kommen Sie noch mit bei all den Corona-Regelungen?

Diese Woche haben sich die Nachrichten rundum die Pandemie überschlagen. Falls die eine oder andere Meldung untergegangen sein sollte, finden Sie hier noch einmal alle Neuerungen:

Testen, testen, testen! Aber wo? Wir haben das aktuelle Test-Angebot im Kreis Tuttlingen in dieser Karte mal zusammengetragen. Klicken Sie einfach auf die Gemeinde, die Sie interessiert.

Die Bürgermeister im Kreis Tuttlingen haben bereits angekündigt, dass es noch weitere Angebote geben soll. Zudem haben sie sich auf neue Regelungen geeinigt. Ergänzt werden diese durch Beschränkungen, die das Land vorgibt. Denn: In dieser Woche lag die Inzidenz in der Region an zwei Tagen über dem Wert von 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Was das konkret für Folgen hat, lesen Sie HIER.

Nicht nur beim Testen, auch beim Impfen drückt der Kreis Tuttlingen aufs Tempo. Auch aufgrund einer Aufforderung durch das Land Baden-Württemberg beschloss der Kreis diese Woche, eine eigene Impfstation aufzumachen. Zusammen mit der Stadt Tuttlingen. Montag soll der Betrieb starten. HIER gibt's alle Infos zu Terminen, Öffnungszeiten und Ort.

Wir haben uns in den vergangenen Tagen auch bei Unternehmen und Einrichtungen umgehört, wie sie die 3G-Regelung am Arbeitsplatz und in Bus und Bahn umsetzen. HIER gibt's die Antworten der Industriebetriebe, HIER die der Bus- und Bahnunternehmen. Und HIER lesen Sie, vor welche Herausforderungen die vierte Welle die Seniorenheime stellt.

Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht: Die Politik hat sich diese Woche nicht nur mit der Coronakrise beschäftigt. So gab es auch noch einige andere Beschlüsse:

Dieser Radar-Anhänger steht derzeit in der Bodenseestraße, kann aber nach Belieben umgestellt werden. (Foto: Stadt Tuttlingen)

Spannungen sind seit einer ganzen Weile auch auf dem Immobilienmarkt im Kreis Tuttlingen zu spüren. War's das mit dem Traum vom Eigenheim? Wir haben all die Probleme und Ursachen mal aufgedröselt und haben einen kleinen Geheimtipp, wo es gerade noch günstige Bauplätze gibt. Alle Infos gibt's in der neuen Folge unseres Podcasts "Alles Tutti".