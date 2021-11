Lückenhafte Versorgung, viel überschüssige Energie und ein Negativrekord: Das war die Woche

Wir kommen in dieser Woche nicht drum rum, über Frust zu sprechen. Aber ehe dieser Wochenrückblick vorschnell zum Stimmungskiller wird, sorgen wir dafür, dass Sie erst einmal in Stimmung kommen. Schließlich war der 11.11. - Es gibt was zu feiern!

Sie sind (noch) kein Fasnets-Fan? Dann haben wir HIER eine Anleitung für Sie, wie Sie das ändern und in Ihre erste Saison als Narr oder Närrin starten können.

Einer ist seit Donnerstag ganz besonders im Fasnetsfieber: Markus Hugger ist nicht mehr nur Spaichingens Bürgermeister, sondern auch Prinz der Narrenzunft Deichelmaus. Lesen Sie HIER, wie er zu dieser Ehre kam.

Neben dieser königlichen Hoheit standen bei uns in dieser Woche noch einige weitere spannende Persönlichkeiten im Fokus.

Schön und schrecklich zugleich: Ursula Zednicek hat sich während eines Urlaubs in die griechische Insel Lesbos verliebt. Zugleich erlebt sie dort viel Leid. Statt zu entspannen, wird sie Flüchtlingshelferin. Von ihrer Arbeit erzählt Zednicek bald auch bei der VHS. Uns hat sie einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Das Interview gibt's HIER.

Prinzessin Daniela III. von Häsels Wald und Prinz Markus I. Regent unterm Berg wurden am Donnerstagabend gekrönt. (Foto: Katharina Höcker)

Autorin Elisabeth Büchle erzählt im Interview über ihre beiden Neuerscheinungen, was Sagas reizvoll macht und wie Corona ihren Job beeinflusst. HIER geht's zum Artikel.

Sie ist in Tuttlingen geboren. Aber die Sportkarriere bedeutete für Laura Emonts schon in Jugendjahren der Abschied aus der Donaustadt. Jetzt ist sie in Potsdam auf Meisterschaftskurs. HIER erzählt Emonts, was sie bis heute mit Tuttlingen verbindet.

Ursula Zednicek engagiert sich seit 2015 für die Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos. (Foto: Screenshot: ARD)

Pfarrer Robert Aubele verlässt Spaichingen. Jetzt steuert die katholische Kirchengemeinde auf eine neue Vakanz hin. Die Abschiedsnachricht finden Sie HIER.

Laura Emonts spielt Volleyball in der ersten Bundesliga in Potsdam. (Foto: Privat)

Das Herzrasen bleibt: Vor einem Monat schaffte es die Fridingerin Tahia K. mit ihren Kindern Afghanistan zu verlassen. Die Brutalität der Taliban lässt sie aber nicht los. Sie sieht ihre Familie in akuter Gefahr. Warum, lesen Sie HIER.

Rainer Betschner bewirbt sich als Rathauschef. Und das nicht in Geisingen, wo er derzeit Kämmerer ist. Eine neue Herausforderung, aber auch eine potentielle gesundheitliche Belastung: Deswegen beugt Betschner schonmal vor. Den ganzen Bericht gibt's HIER.

Der Bruch, der jetzt kommt, ist hart, aber unumgänglich: Im Kreis Tuttlingen gab es diese Woche ein Allzeithoch bei den täglichen Corona-Infektionen. Die Herausforderungen im Zuge der Pandemie wachsen aktuell wieder. Daher hier alle Infos im Überblick:

106 Neuinfektionen an einem Tag: So viele waren es noch nie. Wie sich das im Kreis und auch auf das Klinikum auswirkt, haben wir HIER aufgeschrieben.

Die Zahl der an einer Essstörung erkrankten Personen steigt von Jahr zu Jahr. Ein Treiber war im vergangenen Jahr wohl auch die Pandemie. So will der Kreis diesen Trend stoppen. Lesen Sie HIER alle Details nach.

Pfarrer Robert Aubele (Foto: Sydow - Der Fotograf)

Eine „Querdenken"-Protestlerin soll Abstandsregelungen missachtet haben und ein Bußgeld zahlen. Sie wehrt sich. Bis der Fall entschieden ist, dauert es. Denn er zieht immer größere Kreise. Alle Infos gibt's HIER.

Die Denkinger Grundschule kämpft mit einem Corona-Ausbruch. Lehrer und Kinder arbeiten im Ausnahmemodus. Dabei stehen Eltern im Verdacht, Coronatests ihrer Kinder vorgetäuscht zu haben. Lesen Sie HIER nach.

. Lehrer und Kinder arbeiten im Ausnahmemodus. Dabei stehen Eltern im Verdacht, Coronatests ihrer Kinder vorgetäuscht zu haben. Lesen Sie HIER nach. Von den Ferien in die Quarantäne: Corona bremst den Schulstart. In Trossingen gibt es wieder mehr positiv getestete Schüler. Und Kritik aus der Schulleiterschaft. Alle Details finden Sie HIER.

In Denkingen testen die Eltern zuhause ihre Kinder und bescheinigen das selbst. Jetzt kam der Verdacht auf, dass vor der Unterschrift bei manchen ger kein Test stand. (Foto: Matthias Bein)

Die Pandemie belastet die Gemüter. Schlechte Stimmung haben in dieser Woche aber auch diese Menschen verbreitet - und das hatte höchstwahrscheinlich nichts mit Corona zu tun.

Es scheint ein alltäglicher Fall zu sein: Vor Gericht sitzt er wegen Beamtenbeleidigung und Fahrens ohne Führerschein. Der 35-Jährige hofft auf Freiheit. Dabei hat er deutlich mehr auf dem Kerbholz. HIER lesen Sie die ganze Geschichte des Serientäters.

Zwei Frauen wollten den Streit zwischen ihren Kindern regeln, doch die Situation eskaliert völlig. Auf übelste Beleidigungen folgte eine handfeste Auseinandersetzung - vor Publikum. Die ganze Prügelei gibt's HIER.

Am Anfang war es eine defekte Dachrinne in der Tuttlinger Innenstadt. Mittlerweile glaubt die Polizei, dass diese gar nicht Zielscheibe war. Sondern Vögel. Es wäre nicht der erste Fall von Tierquälerei. HIER finden Sie alle Infos.

Ins Visier genommen: In Tuttlingens Weißrosenstraße scheint jemand auf Vögel zu schießen. (Foto: Ingo Wagner)

Nach mehreren Vandalismus-Vorfällen hat Seitingen-Oberflachts Bürgermeister Jürgen Buhl genug: Jetzt soll die Polizei die Täter stoppen. War doch gerade erst Ruhe eingekehrt im Ort. Das Ausmaß der Zerstörung beschreiben wir HIER.

Statt zu zerstören, soll im Kreis in Zukunft auch einiges besser laufen als bisher. Hier und da gibt es nämlich Versorgungslücken.

Nur die eigenen Quellen anzapfen: Das ist das Ziel in Seitingen-Oberflacht. Man will bei der Wasserversorgung eigenständig sein. Auf dem Weg dorthin gibt es aber die eine oder andere Baustelle. HIER geht's zum ganzen Projekt.

Es mangelt an Hebammen - jetzt soll ein Zusatzangebot die Versorgungslücke schließen. Vor allem Mütter außerhalb von Tuttlingen profitieren davon. Was geplant ist, haben wir HIER zusammengetragen.

Die Hebammensprechstunde wird genutzt, um die Gesundheit von Kind und Mutter zu bestätigen oder um Fragen zu klären (Foto: DPA)

Erst gekündigt, jetzt wieder gebraucht: Gemeinschaftsunterkünfte für Menschen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. Wie der Kreis Tuttlingen die vielen Neuankömmlinge unterbringen will, können Sie HIER nachlesen.

Damit Sie für alle (Not-)Fälle gewappnet sind haben wir zu guter Letzt noch einige Tipps für Sie:

Und sollten Sie bei der Gartenarbeit am Wochenende noch zwei Ohren frei haben - hören Sie doch mal rein in unseren Podcast "Alles Tutti": Was wäre, wenn unsere Innenstädte autofrei wären? Irre Idee? Wie Menschen und Städte in der Region dazu stehen und welche Lösungen es gibt, die die Stadt zumindest ruhiger machen, besprechen wir hier: