Teurer als gedacht, lauter als gewollt, aber auch ziemlich inspirierend: Das war die Woche

Manches kann man sich ja ganz gut verkneifen, wenn man gerade mal knapp bei Kasse ist oder vielleicht auch sparsam haushalten muss. Manchmal hat man aber auch einfach keine andere Wahl, als Geld auszugeben. Oder besser: Mehr Geld auszugeben als erhofft. Zum Beispiel beim Sprit. Wenn die Busverbindung so schlecht ist, dass man auf das Auto angewiesen ist: Natürlich zahlt man dann auch 1,88 Euro fürs Benzin!

Das ist nur eins von vielen Beispielen aus dieser Woche, bei denen deutlich wurde: Wir haben nicht immer selbst in der Hand, wie viel wir ausgeben. Und: Lösungen auf solche Fragen zu finden ist ziemlich kompliziert. Schließlich dreht sich in dieser Welt ja fast alles um Money, Money, Money.

Starten wir diesen Schnelldurchlauf also mit einem Kassensturz:

Die Lage auf dem Holzmarkt hat sich zwar etwas entspannt. Trotzdem muss man aber auch für Brennholz künftig tiefer in die Tasche. Was das alles für Emmingen-Liptingen bedeutet, lesen Sie HIER.

Die Lage am Holzmarkt hat sich zuletzt etwas entspannt. (Foto: Archiv)

Hohe Materialkosten machen sich auch in Immendingen bemerkbar. Der Stahlpreis sorgt dafür, dass das Feuerwehrhaus teurer wird. Tröstend ist dagegen eine Ersparnis an anderer Stelle. Hier gibt's alle Infos zum Nachlesen.

Seit Wochen sind die Benzinpreise auf Rekordhoch. Besonders für Vielfahrer reißt das ein Loch ins Portemonnaie. Dabei gibt es Tipps, wie man trotz hoher Preise den ein oder anderen Euro sparen kann. Wir haben HIER alles für Sie zusammengeschrieben.

Wohnraum ist knapp - für alle Schichten. Da reichen die 70 Wohnungen und Zimmer nicht, die Spaichingen zur Verfügung stellt. Bald kommt ein neues Angebot hinzu. Aber auch das wird nicht reichen. Alle Details finden Sie HIER.

Die Nachfrage nach Sozialwohnungen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. (Foto: zg)

Nach all diesen Nachrichten kaum vorstellbar. Aber: Manchmal will man auch ordentlich Geld ausgeben, kann es dann aber nicht. So geht es gerade der Medizintechnikfirma AS Schilling. Das Unternehmen wächst und will sich ausweiten. Nur scheitert ein Erweiterungsbau an 21 Quadratmetern Land. Das ganze Dilemma lesen Sie HIER.

Je nachdem, ob man geimpft ist oder nicht, wird seit wenigen Tagen auch Freizeit zu einem teuren Spaß. In Baden-Württemberg gilt die Warnstufe. Für Ungeimpfte reichen Schnelltests nicht mehr aus, sie benötigen die teureren PCR-Tests. 3G plus heißt dieses neue Regelwerk. In Tuttlingen verschärft man das nochmals. Die Pandemie lässt uns nicht los. Daher hier alles, was diese Woche dazu im Kreis Tuttlingen gelaufen ist:

Eigentlich geht es für die Laienschauspieler jetzt in die heiße Phase. Doch wegen Corona bleibt vielerorts der Vorhang auch dieses Jahr geschlossen. Eine Gruppe aber probt aber noch für ihren großen Auftritt. Wir haben mit den Theatergruppen gesprochen. Gibt's HIER zum Nachlesen.

Für die Laientheater im Kreis Tuttlingen bleibt die Lage unsicher: Aufführungen sind erstmal abgesagt. (Foto: Privat)

Gesundheitsminister Spahn wollte die Impfzentren wiederbeleben. In Tuttlingen kommt das aber gar nicht gut an. Die Idee sei sinnlos. Impfen sollen jetzt andere - im Idealfall aber für mehr Geld. Warum das, lesen Sie HIER.

Mit einer strikten 2G-Regel erhofft sich der städtische Kulturbetrieb wieder mehr Besucher. Einige wollen es ihm gleichtun. Allerdings weichen andere auch von der Verschärfung ab. Was wo in der Kultur gilt, lesen Sie HIER.

Die vierte Corona-Welle macht die Organisation großer Spaichinger Freiluft-Veranstaltungen nicht gerade leicht. Wir haben nachgefragt, was die Organisatoren vorhaben und welche Regeln gelten. Antworten gibt's HIER.

Offene Impftermine oder Hausarztpraxen: Über diese Anlaufstellen kann man sich seine Drittimpfung holen. Für den einen oder anderen ist das zu wenig und sogar beunruhigend. Warum das, lesen Sie HIER.

Liest sich alles wie ein Déjà-vu? Irgendwie sind wir ein Jahr weiter und trotzdem ist noch lange kein Ende der Pandemie in Sicht.

Kommen wir daher lieber zu etwas Erfrischendem: Und zwar inspirierende Menschen! Davon hat Tuttlingen nämlich jede Menge zu bieten.

Auch wenn sie nicht hier leben, sind sie der Region sehr verbunden: Sportler, Künstler und Promis, die in Tuttlingen geboren worden sind. In einer neuen Serie stellen wir sie vor. HIER geht's zur Porträt-Übersicht. Die wird sich die kommenden Wochen noch füllen!

Felix Czerny hat an mehreren Stationen Basketball gespielt, meine Weltreise gemacht, eine Heilpraktikerausbildung begonnen und ist nun Trainer. (Foto: Fotoatelier Emmenlauer)

Christopher Adler springt 2,88 Meter aus dem Stand. Ohne Anlauf. Weltweit ist das Spitze. Der Erfolg kam überraschend und könnte bis ins tiefste Rentenalter anhalten. HIER lesen die Geschichte des Talents.

Der Herr der Lüfte: Christopher Adler segelt im Weitsprung über der Immendinger Sandgrube (Foto: Matthias Jansen)

Die Themen, die jetzt kommen, haben unsere Leser diese Woche am meisten bewegt. Damit Sie nichts davon verpassen, hier nochmal alles auf einen Blick:

Lange war die Zukunft des E-Centers am Donauufer ungewiss. Jetzt übernimmt Edeka Milkau die Filiale. Der Markt ist in die Jahre gekommen, eine Sanierung lohne sich für die Betreiberfamilie aber nicht. Warum, lesen Sie HIER.

Die Firma AS Medizintechnik in Nendingen würde gerne erweitern. Die freie Fläche vor dem Gebäude gehört zur Firma – bis auf 21 Quadratmeter (im Bild die gepflasterte Fläche links neben dem Auto), die einem anderen gehören. (Foto: Simon Schneider)

Die Donautal-Wanderer hatten Mühlheim zum Corona-Hotspot gemacht. Der Kreis verhing hohe Bußgelder gegen die Beteiligten. Jetzt müssen sie aber nur einen Bruchteil zahlen. Die Erklärung für diese Wende finden Sie HIER.

2020 tüftelte Jessica Schilling noch Zuhause an ihrem Backhelfer. Dem Cucap. Jetzt hat sie 100.000 Cucaps verkauft und plant den nächsten großen Schritt. Warum ausgerechnet Amazon ihr zwischenzeitlich die Existenz rettete, erzählt Schilling HIER.

Ab dem 18. November geht der E-Center zu Edeka Mikau über. (Foto: Dorothea Hecht)

Auch wenn Schillings Erfolgsgeschichte ein guter Abschluss wäre: Einen haben wir noch. Und zwar unseren neuen Podcast "Alles Tutti". Was wäre, wenn unsere Innenstädte autofrei wären? Irre Idee? Wie Menschen und Städte in der Region dazu stehen und welche Lösungen es gibt, die die Stadt zumindest ruhiger machen, besprechen wir hier: