Hartnäckige Kritik, Neuanfänge und eine bewegende Liebesgeschichte: Das war diese Woche los

Immer schneller, immer grüner, immer billiger! Aber machen wir es damit auch wirklich immer besser? Vielerorts gab es diese Woche Kritik an Verbesserungsversuchen. Neben schlechter Stimmung können wir aber auch Optimismus streuen: Denn wir haben auch von vielen Neuanfängen und Chancen berichtet. Aber lesen Sie selbst.

Starten wir den Schnelldurchlauf also wie angekündigt mit einem kurzen Kritik-Hagel:

Dicke Luft zwischen den Nachbarn: Tuttlinger Politiker lehnen den geplanten Solarpark in Emmingen-Liptingen ab. Die Kritik sei unberechtigt, verteidigt ein Gemeinderat. Auch an einer scherzhaften Bemerkung von OB Beck stört er sich. Alle Details gibt's HIER.

37000 Solarpannels sollen in Zukunft nahe des Schenkenberger Hofs Sonne tanken. Die jüngsten Äußerungen aus Tuttlingen stoßen den Verantwortlichen in Emmingen-Liptingen sauer auf. (Foto: Marijan Murat)

Quadratisch, praktisch - langweilig: Manche Ex-Spaichinger kritisieren die offenbar uninspirierte Neubauarchitektur ihrer Heimatstadt. Warum Spaichingen damit voll im Trend liegt, lesen Sie HIER.

Nur noch Quader und billige Balkons? Ehemalige Spaichinger zeigen sich wenig begeistert über die Neubauten in ihrer Heimatstadt. (Foto: Fotos: Frank Czilwa)

Lange stand er nutzlos da: Jetzt arbeitet der Verkehrsrechner in Tuttlingen an einem reibungslosen Verkehrsfluss. Und an einer grünen Welle. Mit Problemen in der Praxis. Zumal er eine Gruppe der Verkehrsteilnehmer noch nicht berücksichtigt. Das ganze Dilemma lesen Sie HIER.

an einem reibungslosen Verkehrsfluss. Und an einer grünen Welle. Mit Problemen in der Praxis. Zumal er eine Gruppe der Verkehrsteilnehmer noch nicht berücksichtigt. Das ganze Dilemma lesen Sie HIER. Fünf Trainer weg und zwei verärgerte Mütter: Bei der SpVgg in Trossingen ist derzeit nicht alles im Reinen. Dabei, sagt der Verein, habe man sich redlich um Kompromisse bemüht. Was genau für Frust sorgt, lesen Sie HIER.

In einem Fall versuchen alle Beteiligten Frust frühzeitig zu vermeiden. Und zwar zwischen Mountainbikern und Wanderern. Die Gemeinde Wurmlingen hat sich dazu etwas ausgedacht. Was genau, lesen Sie HIER.

Mit sogenannten Trails, die fernab der Wanderwege ausgewiesen werden sollen, will die Gemeinde Wurmlingen Konflikte zwischen Mountainbikern und Wanderern minimieren. (Foto: Hauke-Christian Dittrich)

Von Krisen erzählen auch die folgenden Geschichten. Allerdings gibt es in diesen Fällen noch eine Chance auf Besserung:

In Spaichingen ist die Shoppinglaune etwas verpufft. Das wollen Einzelhandel und Stadt nicht auf sich sitzen lassen. Was sich für Kundinnen und Kunden bessern soll, können Sie HIER nachlesen.

Am späten Nachmittag nach 16 Uhr ist die Spaichinger Innenstadt zwar belebt – aber hauptsächlich die Fahrbahn der Hauptstraße wegen des Berufsverkehrs. Der „Aktionsplan Innnenstadt 2022“ soll auch wieder mehr Kundschaft in die Geschäfte bringen. (Foto: Frank Czilwa)

Ihr einziger Halt: Drogen. So sieht der Richter auf die Biografie der Räuber, die Zugreisende brutal zusammenschlugen. Nicht ihre erste Tat. Aber der Richter steckt sie nicht einfach ins Gefängnis. Warum er ihnen auch eine Chance gibt, lesen Sie HIER.

An dieser Stelle schalten wir den Krisenmodus aber mal ab. Und setzen alles auf Anfang. So gab es in dieser Woche einige Neuanfänge.

In Rietheim-Weilheim wurde die neue Turnhalle eingeweiht. Für den Bau musste die Doppelgemeinde 20 Jahre lang kämpfen. Immer wieder mit Rückschlägen. Alle Infos und jede Menge Bilder gibt's HIER.

Für den Bau musste die Doppelgemeinde 20 Jahre lang kämpfen. Immer wieder mit Rückschlägen. Alle Infos und jede Menge Bilder gibt's HIER. Die Nachfrage ist groß, aber das Angebot an Betreuungsplätzen in Spaichingen ist noch zu knapp. Ein neuer Kindergarten soll her: Diese Woche war Spatenstich. Alle Hintergründe gibt's HIER.

ist noch zu knapp. soll her: Diese Woche war Spatenstich. Alle Hintergründe gibt's HIER. In Bubsheim ist die Nahversorgung durch einen neuen Lebensmittelmarkt jetzt wieder gesichert. Wie die Eröffnung lief, lesen Sie HIER.

Auch Maria und Leopold Frech aus Königsheim haben am ersten Öffnungstag im neuen Bubsheimer Markt eingekauft. (Foto: Angela Hermle)

Einen Neustart gab es in dieser Woche auch bei Maria-Lena Weiss. Sie ist im September für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen zur CDU-Bundestagsabgeordneten gewählt worden. Und obwohl sie schon lange Politik macht, war die erste Sitzung im Plenarsaal dann doch voll mit Gänsehaut-Momenten. Warum das und wie die erste Woche in Berlin lief, erzählt Weiss HIER.

Maria-Lena Weiss (Foto: pm)

Sie sind zwar nicht so bekannt wie Maria-Lena Weiss. Trotzdem erzählen auch die Menschen, die jetzt kommen, bewegende Geschichten. Daher noch zwei Lese-Empfehlungen:

„Dass daraus Liebe werden könnte, hätte ich im Traum nicht gedacht“, sagt die 95-jährige Anna Epple heute. Jetzt findet sie nach 70 Ehejahren immernoch etwas, was Sie mit ihrem Mann Johannes Epple zusammenschweißt. Die Liebes- und Lebensgeschichte gibt's HIER.

Anna und Johannes Epple sind seit 70 Jahren verheiratet. (Foto: Winfried Rimmele)

Deutsch lernen ist kein Fingerschnipsen, das weiß Fien Amet nur zu gut. Als Einwanderin kam sie nach Tuttlingen, jetzt ist sie Integrationsbeauftragte. Beruflich ist diese Arbeit für sie aber Neuland. Die Geschichte von Fien Amet, können Sie HIER nachlesen.

Fien Amet, 38, ist die neue Integrationsbeauftragte der Stadt Tuttlingen. Sie will abgebrochene Kontakte neu knüpfen - und hat sich auch sonst einiges vorgenommen. (Foto: Dorothea Hecht)

Zum Schluss noch der Überblick, was die Menschen in der Region diese Woche am meisten bewegt hat:

Klavierbaumeister Anton Hermann war eine der Stützen der Kultur in der Region. Jetzt ist er völlig überraschend verstorben. Einen Nachruf finden Sie HIER.

Anton Hermann (Foto: Archiv: Silvia Müller)

Mehrere Bürger werfen Emil Buschle vor, wegen Verkehrsverstößen ausfallend geworden zu sein. Buschle streitet das vehement ab. Auch ein Anwalt ist jetzt im Spiel. Alle Vorwürfe und Reaktionen finden Sie HIER.

vor, wegen Verkehrsverstößen ausfallend geworden zu sein. Buschle streitet das vehement ab. Auch ein Anwalt ist jetzt im Spiel. Alle Vorwürfe und Reaktionen finden Sie HIER. Trossinger trauern dem Stein in der Einfahrt zum Müller- und Netto-Markt nach. Denn die kuriose Debatte um den Stein sowie die Verschwörungstheorien hatten durchaus Unterhaltungswert. Lesen Sie HIER selbst.

nach. Denn die kuriose Debatte um den Stein sowie die Verschwörungstheorien hatten durchaus Unterhaltungswert. Lesen Sie HIER selbst. Eigentlich wollte sie nur Kuchen backen. Aber in einem Ei wartete eine Überraschung auf Erika Locher: Das Ei enthielt drei Dotter. Warum das höchst selten ist, lesen Sie HIER.

Das hatte sie noch nie: Beim Backen hat Erika Locher dieses Ei mit drei Eigelb darin entdeckt. (Foto: privat)

Sind Ihre Augen so langsam müde? Wir haben da zum Abschluss auch noch was zum Hören: Im neuen Podcast "Alles Tutti" sprechen wir über das Thema Müll. Wochenlang haben wir uns im Kreis damit beschäftigt, waren auf Deponien unterwegs. Je schlechter man trennt, desto mehr Müllgebühren zahlt man. Das sagt zumindest die Abfallwirtschaft im Kreis Tuttlingen. Alles Unsinn und ein völlig defizitäres System, hält ein renommierter Professor aus der Region dagegen.