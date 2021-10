Viele Abschiede, Entscheidungsschwierigkeiten und jede Menge Müll: Das war diese Woche los

Wenn sich jahrelange Amtsträger verabschieden, ist das schmerzhaft. Und doch lassen sich diese Lücken schließen. Man kann ja auch noch in Kontakt bleiben. Wenn dagegen Menschen aus dem engsten Umfeld für immer gehen, ist das eigentlich gar nicht in Worte zu fassen. In dieser Woche schilderte eine Tochter vor Gericht, wie ihre Mutter in Wellendingen um ihr Leben rang. Sie war Opfer eines Gewaltverbrechens. Der eigene Mann soll sie ermordet haben. Die Aussagen der Tochter erschüttern auch den Angeklagten. Noch ist unklar, wie das Gericht entscheidet.

Der Fall ist so krass, dass es sich einfach total daneben anfühlt, ihn innerhalb dieses Wochenrückblicks zu kategorisieren. Wir bleiben an dem Prozess dran, die Details zum Auftakt können Sie HIER nachlesen.

Ebenfalls für sich steht der Nachruf auf Marianne Epple, eine engagierte Lokalpolitikerin aus Fridingen. Sie starb nach schwerer Krankheit. Ihren Nachruf finden Sie HIER.

Marianne Epple (Foto: Patrick Nädele)

Wir haben in dieser Woche von vielen, auch versöhnlichen Abschieden berichtet. Dazu gehören zum Beispiel diese beiden:

Simon Gröger war bislang Tuttlingens Wirtschaftsförderer. Jetzt ist er Rathauschef in Radolfzell. Mit einer Zustimmung von mehr als 80 Prozent hatte der neue OB nicht gerechnet. Der 36-Jährige will Radolfzell zukunftsfit machen. Wir haben mit ihm gesprochen, was er davor noch alles in Tuttlingen abarbeiten muss. Das Interview finden Sie HIER.

Simon Gröger, neuer Oberbürgermeister von Radolfzell, will den Bürgern freundlich mit einem offenen Umgang begegnen. Den Kontakt zu suchen, hat er sich bewusst vorgenommen. (Foto: Thomas Niedermüller)

In seinem Garten haben Schnecken nichts zu lachen: Günter Trinker gibt den Vorsitz der Spaichinger Gartenfreunde ab. Eigentlich sei er gar kein „Vereinsmeier“. Worum es ihm eigentlich ging und einen Rückblick auf sein Leben finden Sie HIER.

eine Großfamilie könnte günter Trinkner mit seinem Garten versorgen. Dar Arbeiten im boden tue ihm gut, sagt er, „Rückenschmerzen sind mir dabei total egal. er brauche kein fitnessstudio und urlaub auch nicht. „mir ist ein schöner Salatkopf lieber als jede museumsausstellung irgendwo in der ferne.

Bei den folgenden zwei Projekten ist zwar noch nichts entschieden. Aber auch hier stehen die Zeichen auf Abschied.

Verbrät der Solarpark in Emmingen-Liptingen zu viel freie Fläche? Genau das stört Kritiker an der geplanten 16-Hektar-Anlage. Tuttlingen sagt "Nein" zu der Anlage . Den ganzen Bericht finden Sie HIER.

zu viel freie Fläche? Genau das stört Kritiker an der geplanten 16-Hektar-Anlage. . Den ganzen Bericht finden Sie HIER. Es mangelt an beidem, Wohnraum und Ärzten. Jetzt aber sind die Gespräche über ein mögliches Ärztezentrum in Möhringen wohl vom Tisch. Für die medizinische Versorgung soll langfristig eine andere Lösung her. Wie diese aussehen soll, lesen Sie HIER.

Zu den Verhandlungen um die Schließung des Smith & Nephew Standorts in Tuttlingen schweigt die Geschäftsführung derzeit. Währenddessen kippt die Stimmung im Betrieb. Alle Infos finden Sie HIER.

Der Standort in Tuttlingen soll geschlossen werden – Betriebsrat und Belegschaft kömpfen, um das zu verhindern. (Foto: Klebaum)

An anderer Stelle gibt es im Kreis noch Entscheidungsschwierigkeiten ...

So wissen die Narren noch nicht recht, wie sie die Fasnet planen sollen. Die Politik hat zwar Unterstützung zugesagt. So richtig Vollgas bei der Planung gibt aber kaum ein Verein. HIER lesen Sie den ganzen Bericht inklusive aktuellem Planungsstand der Fasnet 2022.

Lange Zeit hat sich auf dem Kronenareal nichts getan. Nun gibt es Pläne für eine Bebauung. (Foto: Archiv Stefan Manger)

In Trossingen kann sich eine junge Frau offenbar nicht entscheiden, wem ihr Herz gehören soll. Dann erwischt sie einer der Männer mit dem anderen im Auto. Und verfolgt die beiden. Diese Jagd endete jetzt vor Gericht. Das ganze Beziehungsdrama lesen Sie HIER.

Und jetzt zu Menschen, die in dieser Woche ein wenig untergegangen sind.

Über 750 Gäste aus der Region haben an diesem Ort in Spaichingen die Erde nach schwerer Krankheit verlassen. Wie, reflektieren Mitarbeitende und Leitung zum zehnjährigen Bestehen des Hospizes HIER.

die Erde nach schwerer Krankheit verlassen. Wie, reflektieren Mitarbeitende und Leitung zum HIER. Haben Sie schonmal etwas von der aggressiven Newcastle-Krankheit gehört? Die Ehrenamtlichen des Kleintierzuchtvereins Rietheim-Weilheim führt am Wochenende eine Impfaktion gegen das Virus durch. Es ist hochansteckend. Eine Infektion gleicht einem Todesurteil. Alle Infos zur Aktion gibt es HIER.

Sind Ihre Augen so langsam müde? Wir haben da zum Abschluss auch noch was zum Hören: Im neuen Podcast "Alles Tutti" sprechen wir über das Thema Müll. Wochenlang haben wir uns im Kreis damit beschäftigt, waren auf Deponien unterwegs. Je schlechter man trennt, desto mehr Müllgebühren zahlt man. Das sagt zumindest die Abfallwirtschaft im Kreis Tuttlingen. Alles Unsinn und ein völlig defizitäres System, hält ein renommierter Professor aus der Region dagegen.