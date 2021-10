Unbezahlbare Wohnungen, unerklärliche Aggression und ein erfüllter Lebenstraum: Das war die Woche

Überall herrscht Mangel: Die Region hat zu wenig Lehrer, zu wenig Ärzte und zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Das ist zwar nicht neu. Nur wird es eben auch nicht deutlich besser - trotz Bemühungen. In dieser Woche haben wir für all diese Probleme Lösungsansätze in der Region vorgestellt. Das Bittere daran: Zwei davon kommen schon wieder an ihre Grenzen, weil kaum jemand mitmachen will. Immerhin besteht in einem Fall noch Hoffnung auf Erfolg.

Drum startet auch dieser Wochenrückblick mit schlechten Nachrichten. Aber wir haben zum Schluss auch eine Erfolgsgeschichte: Nach 22 Jahren hat sich für einen Tuttlinger ein Kindheitstraum erfüllt. Lesen Sie selbst:

Unter 430 Euro Kaltmiete gibt's keine Wohnung: Sozial Schwache können sich die meisten Wohnungen im Kreis nicht leisten. Die Caritas hilft Betroffenen und vermittelt Vermieter. Nur sind bei denen die Bedenken groß. Warum, lesen Sie HIER.

In der Region ist bezahlbarer Wohnraum knapp. (Foto: Symbol: dpa/Frank Rumpenhorst)

Zu viele offene Stellen, zu wenig Bewerber: Der ländliche Raum ist bei Lehrern kaum gefragt. Corona verschärft das Versorgungsproblem. Ein Versuch, Personal umzuverteilen, fruchtet nicht. Alles im Detail finden Sie HIER.

Zu wenig Lehrer im Landkreis Tuttlingen. Bedarf ist nur an Gymnasien gedeckt. (Foto: DPA/Daniel Karmann)

Bubsheim prescht im Bereich Gesundheitsversorgung vor. Und zwar mit einem ganz neuen Modell. Wie eine Genossenschaft den Ärztemangel in Zukunft. abmildern soll, lesen Sie HIER.

Statt einem Mangel haben die Menschen, die jetzt kommen, übermäßig viel Energie. Sportlich und mental. Ihre Geschichten gehören zu denen, die - aus Sicht der Redaktion - in der vergangenen Woche ein wenig untergegangen sind. Daher noch einmal ein kurzer Überblick:

Ariane Schmitz aus Emmingen-Liptingen rast beim Moto-Cross am Himmelsberg zum Sieg. Auch ein anderes Talent aus der Region fuhr sich an die Spitze. Jede Menge Fotos zum Moto-Cross-Event in Ippingen und einen Hintergrundbericht finden Sie HIER.

Ariane Schmitz aus Emmingen-Liptingen sichert sich den Sieg in der Damenklasse. (Foto: Fotos: Simon Schneider)

Schmerzen und Müdigkeit sind Florian und Sebastian Butschs größte Feinde beim Münchner Mammutmarsch. In unter 24 Stunden laufen sie 100 Kilometer. Den einen schmerzen die Füße noch Wochen später. Der andere will beim nächsten Mal bewusst mit Handicap starten. Die ganze Story plus Video gibt's HIER.

Beim Start sahen (von links) Oliver Jessen und die Brüder Florian und Sebastian Butsch haben am Start des Mammutmarsches in München noch gut lachen. (Foto: privat)

Mia, Leo und Jan feiern am 13. Oktober ihren ersten Geburtstag. Die Drillinge halten ihre Eltern Yasmin und Gregor Höldke seit einem Jahr auf Trab. Mit vielen schönen, aber auch vielen anstrengenden Momenten. Wie das Paar seinen Alltag wuppt, lesen Sie HIER.

Am 13. Oktober feiern die Drillinge ihren ersten Geburtstag. (Foto: Privat)

Und jetzt zu den Themen, die unsere Leserinnen und Leser diese Woche am meisten interessiert haben:

Mehrere Tage kündigt der Wirt einen „Baerbock-Spieß“ als neues Gericht an. Viele Menschen sind empört. Davon will der Wirt aber nichts wissen. Alles nur ein Missverständnis? Die ganze Geschichte lesen Sie HIER.

Das Wortspiel mit einer Grillspeise und der Kanzlerkandidatin der Grünen vor einem Gasthaus in der Tuttlinger Innenstadt fanden in dieser Woche viele Passanten überhaupt nicht lustig. (Foto: uwe schwartzkopf)

Weil sie etwa krebserregend sein sollen, verbietet die EU einige Farben. Tätowiererin Sylvie Poppet fürchtet um die Existenz. Es fehlen Beweise, klagt die Branche. Und doch könne man sich kaum wehren. Warum, erklärt die Tattoo-Branche HIER.

Seit zehn Jahren betreibt Sylvie Poppet ein Tattoo-Studio in Emmingen-Liptingen. (Foto: Privat)

Beruhigungspillen wecken ungeahnte Aggression: Er drohte, seine Eltern umzubringen, verletzte eine Polizistin. Vor Gericht sagt der Sohn heute, dass ihm all das leid tue. Aber es gibt Zweifel, ob der Ausraster überhaupt seine Schuld war. Den ganzen Fall können Sie HIER noch einmal nachlesen.

Der Sohne randalierte so heftig, das die Eltern die Polizei riefen. Jetzt beschäftigt sich das Spaichinger Amtsgericht mit dem Fall. (Foto: Symbol: Jan-Philipp Strobel/dpa)

Weiter „Made in Tuttlingen“: Binder erweitert seine Fertigung um 2500 Quadratmeter. Gut 6,5 Millionen Euro investiert das Tuttlinger Unternehmen, um weiter wachsen zu können. Dabei wird auch viel Fläche versiegelt. Warum sich das Unternehmen beim Thema Umweltschutz trotzdem rühmt, lesen Sie HIER.

Der Anfang ist gemacht: Nach dem Spatenstich soll die Erweiterung der Competence Factory von Binder in einem Jahr bis Oktober 2022 stehen. (Foto: Matthias Jansen)

An Wachstum denkt Lulzim Gigolloj gerade noch nicht. Ihm reicht eine Backstube. Genau genommen ist sie für ihn das Größte: 22 Jahre lang hat Gigolloj zuvor in einem anderen Job gearbeitet, um jetzt seinen Kindheitstraum der eigenen Bäckerei zu verwirklichen. HIER finden Sie die ganze Geschichte.

Unter anderem gibt es Spezialitäten aus dem Kosovo. (Foto: skr)

Lulzim Gigolloj macht's vor: Manchmal muss man verdammt hartnäckig bleiben. Und wenn es auch Jahre dauert: Auf dem Weg zum Ziel darf man nur nicht aufgeben. Dann wird es im Kreis in naher oder ferner Zukunft hoffentlich auch keinen Lehrer-, Ärzte-, oder sonstigen Mangel mehr geben.

In diesem Sinne: Träumen Sie schön am Wochenende!