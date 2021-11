Wo brennt’s? Sie fragen, wir machen die Story! – Redaktion startet neue Aktion

Was haben Sie in den vergangenen Monaten in der Zeitung vermisst? Diese Frage haben wir uns in den Redaktionen in letzter Zeit oft gestellt. Während der Corona-Pandemie überschlug sich die Nachrichtenlage zwischenzeitlich täglich. Dadurch waren und sind auch viele unserer Artikel mit dem Virus „infiziert“.

Das Virus ist noch lange nicht verdrängt. Dennoch wollen wir unseren Blick wieder mehr auf die Themen richten, die für die Region ebenso wichtig sind – wie auch die Menschen, die hinter diesen Themen stehen. Deshalb starten wir die Aktion „Wo brennt’s? Sie fragen, wir machen die Story“. Denn wer, wenn nicht Sie, weiß am besten, was Sie gerne mal in der Zeitung lesen würden.

Ein Themenvorschlag hat dann besonders gute Chancen in die engere Auswahl zu kommen, wenn er möglichst viele Menschen der Region interessiert oder betrifft - zum Beispiel im Bereich politischer Entscheidungen, Gesundheit, Verwaltungsentscheidungen, Verkehr, Gesellschaft, Klima, Kultur, Digitalisierung und in ähnlichen Themengebieten.

Allerdings gibt es zwei klare Grenzen, die wir nicht überschreiten: Weder werden wir persönliche Auseinandersetzungen mit Privatpersonen, die nicht im Licht der Öffentlichkeit stehen, aufgreifen (zum Beispiel ein Nachbarschafts- oder Sorgerechtsstreit). Noch werden wir Themen anfassen, die eine Veröffentlichung von privaten oder intimen Details nach sich ziehen würden.

Völlig unproblematisch sind dagegen folgende Vorschläge:

Sie haben etwas in der Öffentlichkeit oder in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung beobachtet, was aus Ihrer Sicht nicht korrekt ist? (zum Beispiel: mutwillige Zerstörung von Spielplätzen, sperrige Bürokratie statt digitaler Verwaltung, eine problematische Stelle im Verkehr, die Straße hinter ihrem Haus ist von Schlaglöchern übersät, im Park stapelt sich der Müll im Gebüsch, ein Notstand im Bereich der hiesigen Pflege- oder Medizinversorgung, oder, oder, oder …)

Sie fragen sich, was aus einem Thema geworden ist, das bei uns in Vergessenheit geraten ist?

Es gibt etwas, das sie unbedingt schon einmal über die Region wissen wollten?

Sie fragen sich, wie sich die Region zu einem bestimmten Thema verhält? (zum Beispiel: Was tut die Region für’s Klima?, Wie gut ist die Internetversorgung?, Wie sauber ist unser Trinkwasser?, etc.)

Sie würden gerne eine Geschichte über einen ganz besonderen Menschen lesen, der sich für die Region oder Menschen in der Region engagiert?

In all diesen Fällen: Schreiben Sie uns bis zum 14.11.21 über das folgende Formular.

Wir behandeln Ihren Hinweis vollkommen vertraulich und Sie genießen Informantenschutz. Das bedeutet: Egal, ob wir über ein Thema berichten oder nicht: Wir sorgen dafür, dass der Hinweisgeber nicht bekannt wird - außer Sie stimmen dem auf Nachfrage ganz konkret zu. Außerdem schützen wir die Persönlichkeit von Menschen, die in Ihrer Geschichte vorkommen könnten, in vollem Rahmen des Presserechts.

So ist das Prozedere

Am Montag, 15.11.21 werden wir alle Einsendungen prüfen. Die Redaktion wählt drei bis fünf Themen aus, die wir in Woche 2 dem Publikum mit kurzer Begründung zur Abstimmung vorlegen.

Nach dem Ende der Abstimmung werden wir umgehend versuchen, das Thema zu bearbeiten und darüber zu berichten. Falls das länger als erwartet dauert, geben wir Zwischenstände der Recherche bekannt.

Bei der Wahl der Themen für die Abstimmung legen wir journalistische Kriterien zugrunde. Dabei spielt unter anderem eine Rolle, wie viele Menschen das Thema betrifft, wie groß, bedeutend oder beispielhaft ein Thema für das gesellschaftliche Leben in der Region ist und ob sich eine Berichterstattung mit den handwerklichen Regeln des Journalismus, insbesondere des Pressekodex, vereinbaren lässt.

Falls übrigens nicht nur das Thema mit den meisten Stimmen eine eigene Geschichte wert ist, werden wir je nach redaktioneller Kapazität auch weitere Themenvorschläge bearbeiten oder erneut in einem Wettbewerb zur Wahl zu stellen.

Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge!