Gold, Silber und Bronze: Für Sarah Schumacher vom MGC Tuttlingen hat sich die Teilnahme an der Minigolf-Jugend-Weltmeisterschaft im tschechischen Cheb gelohnt. Die deutsche Nationalspielerin landete in vier Wettbewerben dreimal auf dem Podest und kehrte mit einem kompletten Medaillensatz heim.

Zehn Tage vor den Wettkämpfen war die deutsche Mannschaft bereits nach Tschechien gereist, um sich optimal auf das globale Turnier vorbereiten zu können. Die Akribie sollte sich auszahlen.

Die Bundesauswahl, zu der auch Sarah Schumachers Vater Wolfgang als Betreuer zählte, erlebte einen Medaillenregen und wurde erfolgreichste Nation.

Daran hatte auch Sarah Schumacher ihren Anteil. Im Westen Tschechiens nahe der deutschen Grenze wurde sie für den erstmals ausgetragenen Mixed-Wettbewerb nominiert und ging zusammen mit dem Mainzer Silvio Kraus in den Wettbewerb. Die beiden Deutschen lieferten sich dabei ein spannendes Duell mit dem tschechischen Team Alena Dolezelova/Jan Kadlec. Dank eines starken Ergebnisses von 42 Schlägen (19 Schläge auf Eternit und 23 Schläge auf Beton) in der zehnten und abschließenden Runde setzten sie sich durch und gewannen die Goldmedaille.

Im Einzelwettbewerb erkämpfte sich Sarah Schumacher dann Silber. Nachdem es lange Zeit nach einem tschechischen Doppelsieg ausgesehen hatte, kämpfte sich die Tuttlingerin an die führende Tschechin Dolezelova heran und ließ die spätere Drittplatzierte Monika Minarikova noch deutlich hinter sich. Am Ende wurde der Kampfgeist der Deutschen nicht ganz belohnt. Es fehlten zwei Schläge auf die Goldmedaillengewinnerin.

Mit der deutschen Mädchenmannschaft gewann Schumacher schließlich noch die Bronzemedaille hinter den Mannschaften aus Tschechien und Schweden. Am letzten Wettkampftag fand noch ein Matchplay-Wettbewerb statt. Die Kontrahenten spielen solange, bis eine Spielerin das Duell nach 18 Bahnen für sich entschieden hat. In diesem Wettkampf lief es für Sarah Schumacher nicht mehr so gut. Nach einer Niederlage im Achtelfinale gegen die Russin Daria Chikina schied die Donaustädterin aus.