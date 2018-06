Die Zusammenarbeit von Sportvereinen und Schulen mit Ganztagsangeboten ist ein aktuelles Thema, das vor allem die Vereine in ihrer Kinder- und Jugendarbeit in besonderem Maße betrifft. Um Kinder im Schulalter zu lebenslangem Bewegen und Sporttreiben hinzuführen, unterstützt der WLSB mit dem Zuschussprogramm „Kooperation Schule – Verein“ die Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen mit den Sportvereinen.

Gefördert werden Bewegungsangebote, die im nächsten Schuljahr von Schulen und Vereinen gemeinsam angeboten werden. Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen in ihrer motorischen, kognitiven und sozialen Entwicklung zu fördern. Zudem soll Sport als freudvolle Freizeitgestaltung empfunden werden.

Ziel ist auch, Sportvereine und Schulen zu verlässlichen Partnern zu machen. Dies verfolgt das Kooperationsprogramm „Schule – Verein“, das seit 1982 existiert und in den zurückliegenden Jahren im Sportkreis Tuttlingen zur intensiven Zusammenarbeit zwischen Schulverwaltung und Sportorganisation geführt hat.

Auch im Schuljahr 2016/17 stehen für das Landeskooperationsprogramm wieder Mittel bereit. Grundsätzlich können Maßnahmen mit allen Schularten und in allen Profilen im Rahmen des außerschulischen Sportangebots bezuschusst werden. Schulen im Ganztagesbetrieb und Schulen mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt werden vorrangig berücksichtigt. Sportvereine können auch mit Kindergärten eine Kooperation eingehen. Die Zuschusshöhe beträgt 360 Euro pro Schuljahr, Maßnahmen mit Sonder- und Förderschulen sowie mit Kindergärten erhalten 460 Euro. Für alle gemeldeten Kooperationsmaßnahmen wird Versicherungsschutz gewährt.

Für die Antragsstellung ist zu beachten, dass Anträge mit Schulen nur bis spätestens 1. Mai 2016, Anträge mit Kindergärten bis spätestens 1. Juni 2016 gestellt werden können.

Die Zuschussbeantragung erfolgt ausschließlich über das Internetportal www.meinwlsb.de. Der Antrag ist online auszufüllen und an die WLSB-Geschäftsstelle zu senden. Nach dem Online-Versand ist der Antrag auszudrucken, von den Kooperationspartnern Schule bzw. Kindergarten und dem Verein zu unterschreiben und bei der WLSB-Geschäftstelle im Original fristgerecht einzureichen.

Für alle Fragen und Probleme zur Antragstellung können sich Vereine und Schulen beziehungsweise Kindergärten an die Sportkreisgeschäftstelle Spaichingen, Telefon 07424 / 4636, an die Sportkreiskoordinatorin Sabine Mattes, Dürbheim, Telefon 0176 / 84333553 oder an die WLSB-Geschäftsstelle, Telefon 0711 / 28 077 130 wenden. (sk)