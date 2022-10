Wissenschafts- und MINT-Festival zieht die Schüler an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jedes Jahr im Herbst finden die Science Days im Europapark in Rust statt. Es ist Deutschlands größtes Wissenschafts- und MINT-Festival. Mit dabei sind in diesem Jahr vom 19. bis 20. Oktober sechs Gruppen des SFZ Tuttlingen, die als Stipendiaten der Baden-Württemberg Stiftung und des Programms Mikro Makro Mint ihre eigenen Stände als Aussteller auf der Messe haben und mehreren tausend SchülerInnen und MINT-Begeisterten ihre vorrangig auf Nachhaltigkeit ausgelegten Forschungsprojekte vorstellen dürfen.

Tabea Hosch und Magnus Spang (beide J2, IKG Tuttlingen) verbessern aktuell ihre im Labor gewonnenen Forschungsergebnisse in Bezug auf ihren entwickelten intelligenten Baustoff auf der Grundlage eines mikrobiell angereicherten Betons und befinden sich in ersten realen Erprobungsphasen außerhalb des Labors.

Emilie Altermann, Charlotte Heni und Lara Peinemann (alle J1, IKG Tuttlingen) analysieren Arzneimittelrückstände in verschiedenen Gewässern, um sich ein Bild der Belastung natürlicher Gewässer in und um Tuttlingen, aber auch in der Ostsee zu machen und so Aussagen zu möglichen Bedrohungen bestehender Ökosysteme aufgrund des Belastungszustands zu treffen.

Patrick Doll und Jean-Luc Schwarz (beide J1, IKG Tuttlingen) haben sich dem Bau einer Cocktailmaschine verschrieben, die per selbst entwickelter App Steuerung gewünschte Kaltgetränke mischt und sich selbstständig reinigen kann.

Katharina Leuthner und Sarah Kliche (beide Klasse 10, IKG Tuttlingen) beschäftigen sich aktuell mit dem Upcycling ausgedienter Naturkautschukmatratzen und forschen an der Herstellung eines neuen Verbundwerkstoffes auf natürlicher Basis.

Benjamin Rüdiger, Lorenz Schwarz und Niklas Storz (alle Klasse 9, IKG Tuttlingen) bauen eine wasser- sowie platzsparende und energieeffiziente Toiletten-Waschbeckenkombination und entwickeln hierzu eigene 3D gedruckte Teile für die Funktions- und Filtermechanismen.

Sebastian Altermann, Jonah Peinemann und Johannes Postatny (alle Klasse 9, IKG Tuttlingen) haben sich dem Thema Farbstoffe verschrieben und forschen hierbei an der Gewinnung natürlicher Farbstoffe durch Mikroorganismen. Mit der Idee könnten in Zukunft an bestimmten Stellen umweltschädigende und energetisch aufwändig zu gewinnende Farbstoffe durch natürliche Farbstoffe aus Bakterien ersetzt werden.