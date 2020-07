Wirtschaftsforum der Sparkasse abgesagt

Das für den 29. September geplante Sparkassen-Wirtschaftsforum in der Stadthalle in Tuttlingen ist abgesagt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit 1986 veranstaltet die Kreissparkasse Tuttlingen regelmäßig das Sparkassen-Wirtschaftsforum. Die Referentenliste beinhaltet herausragende Persönlichkeiten aus der Politik und der Wirtschaft.

Für den 29. September 2020 hatte die Kreissparkasse den Vorsitzenden des Vorstandes der Deutschen Börse AG, Theodor Weimer, als Redner gewinnen können, doch wegen der Corona-Pandemie fällt die Veranstaltung aus. „Trotz gewisser Lockerungen“ würden „Rahmenbedingungen für die Durchführung unseres Sparkassen-Wirtschaftsforums notwendig werden, die dem Ziel eines ungezwungenen Austausches von Wirtschaft und öffentlichem Leben in einer angenehmen und lockeren Atmosphäre entgegenstehen“ erklärte Markus Waizenegger, Vorsitzender des Vorstandes der Kreissparkasse Tuttlingen. „Wir haben uns daher schweren Herzens dazu entschieden, das für den 29. September geplante Sparkassen-Wirtschaftsforum abzusagen“, so Waizenegger.