Wirtschaftsforum der Kreissparkasse: Schwarzenbauer ersetzt Krüger

Das 31. Sparkassen-Wirtschaftsforum der Kreissparkasse Tuttlingen am kommenden Donnerstag, 29. November, in der Tuttlinger Stadthalle muss den Ausfall seines eingeplanten Redners verkraften. Harald Krüger, der Vorsitzende des Vorstandes des Münchener Automobilherstellers BMW musste seine Teilnahme kurzfristig absagen. Das teilten die beiden Vorsitzenden der Kreissparkasse, Markus Waizenegger und Daniel Zeiler, am Donnerstag mit.

Der Grund für die Absage: Krüger muss im Rahmen der diesjährigen Motor-Show in Los Angeles (USA) einen wichtigen Termin wahrnehmen. Dennoch müssen die Teilnehmer des Wirtschaftsforums nicht auf einen Redner verzichten. BMW schickt kurzerhand Peter Schwarzenbauer als Mitglied des Vorstands nach Tuttlingen. Das Thema des Vortrags soll übrigens lauten: „Herausforderungen der Automobilindustrie – wie wir sie gemeinsam meistern“.