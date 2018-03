„Wir wollen in Tuttlingen gewinnen“

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald scheint die Meisterschaft zu Gunsten des VfL Mühlheim entschieden – trotz der zuletzt vier sieglosen Spiele. Der Vorsprung des Tabellenführers auf den zweitplatzierten FV 08 Rottweil beträgt zehn Punkte. Doch für den zweiten Platz und damit die Relegationsspiele kommt noch eine Vielzahl an Mannschaften in Frage.

Zwei von diesen Teams treffen am Samstag auf dem Kunstrasen im Tuttlinger Donaustadion-Gelände aufeinander. Der SC 04 (34 Punkte)empfängt um 15.30 Uhr den SV Gosheim (30). Beide Mannschaften sind zuletzt erfolgreich gewesen. Der SC 04 startete mit Auswärtssiegen in Schramberg (5:2) und Schwenningen (2:1) in die Frühjahrsrunde. „Wir wollen uns stetig verbessern, das im Training Erarbeitete möglichst im Spiel umsetzen“, sagt SC-Trainer Ertan Tasdemirci und betont, dass die sportliche Entwicklung der Mannschaft in dieser Saison größere Priorität als der Tabellenplatz hat. Tasdemirci: „Natürlich wollen wir die Spiele gewinnen. Aber ich möchte vor allem, dass man auf dem Platz einen Fortschritt erkennt.“

In der Vorrunde hatte der SC 04 Tuttlingen, der augenblicklich den dritten Platz belegt, Probleme im Abschluss. Viele Chancen wurden liegen gelassen. „Daran haben wir gearbeitet, und in Schramberg hat es mit der Chancenverwertung ganz gut geklappt“, sagt Tasdemirci. Der Coach muss allerdings auf Fatih Bastuglu verzichten. Der bisher mit sieben Toren treffsicherste Stürmer des SC fällt verletzungsbedingt mehrere Wochen aus.

Tasdemirci stellt sich auf einen starken Gegner ein: „Der SV Gosheim hat eine junge Truppe mit guten Einzelspielern. In der Mannschaft steckt viel Potenzial.“

Mannschaft der Stunde

Der SV Gosheim ist augenblicklich die Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga. Das Team von Trainer Markus Federle hat alle bisherigen vier Rückrundenspiele gewonnen. In der Hinrunde gab es gegen die gleichen Gegner nur zwei Punkte. „Wir können uns nicht beschweren“, freut sich der Coach über den Lauf seiner Elf. Federle: „Wir sind froh, zwölf Punkte Abstand auf die gefährdeten Plätze zu haben.“ 30 Punkte haben die Gosheimer Fußballer mittlerweile auf dem Konto. „Wir stehen in der Defensive besser als in der Hinrunde und im Angriff machen wir unsere Tore“, sagt Federle zur momentanen Erfolgsserie.

Für die Partie in Tuttlingen haben sich die Gosheimer einiges vorgenommen. Federle: „Wir haben noch richtig was gutzumachen, wollen uns kein zweites Mal so präsentieren, wie bei der 0:4-Heimniederlage im September. Das Spiel ist offen. Wir fahren mit Selbstvertrauen nach Tuttlingen und wollen dort gewinnen.“

Allerdings muss der Coach auf zwei Stammspieler verzichten. Kapitän Patrick Decker leidet an Arthrose in der Hüfte. Der Stürmer fällt nach Angaben von Federle für den Rest der Saison aus. Abwehrspieler Timo Steiner fehlt wegen Knieproblemen.

Voll eingeschlagen ist Burak Demir, der in der Winterpause vom FC Frittlingen zum SV Gosheim gewechselt ist. Federle: „Er ist eine echte Verstärkung für uns.“