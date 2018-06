„Wir rücken die eigenen Wurzeln in den Fokus“

Die evangelische Kirchengemeinde in Tuttlingen bietet dieses Jahr wieder eine Vielzahl an Vorträgen, Konzerten und Veranstaltungen an. Unser Redakteur Sebastian Musolf hat mit dem Pfarrer der Stadtkirche, Jens Junginger, über das Programm gesprochen.

Was sind die diesjährigen Schwerpunkte im Veranstaltungsprogramm der evangelischen Kirchengemeinde?

Im Bereich der Erwachsenenbildung gehen wir gesellschaftlichen Fragen nach, wie etwa dem Thema Flüchtlinge und der Terrormiliz „Islamischer Staat“. Es wird auch besprochen, welcher Reform- und Veränderungsbedarf für uns als Kirche, besonders als Stadtkirche, besteht, um nah an den Menschen dran zu sein. Wir blicken auf gesellschaftliche Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte zurück. Wir rücken verstärkt die eigenen Wurzeln, sprich die Bibel, in den Fokus.

Welche historischen Ereignisse betrachten sie in dem gesellschaftlichen Rückblick?

Das Jahr 1968 spielt eine große Rolle. Das war eine bewegte Zeit, in der sich gesellschaftlich viel verändert hat. Wir blicken auf den 4. April 1968 zurück, der Tag an dem der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King ermordet wurde. Wir führen den Film „Mit Jesus auf die Barrikaden“ vor. Ich selbst zeige unter dem Stichwort „Kirchenreform“ auf, wie das Jahr 1968 die Kirche verändert hat. So wurde etwa in der Stadtkirche die Bestuhlung geändert: Sie wurde kreisförmig aufgebaut.

Ein weiteres Jahr, das im Programm in den Fokus rückt, ist 1938. Das Jahr der Reichspogromnacht, bei der die Nationalsozialisten jüdische Synagogen niederbrannten. Was ist dazu geplant?

Pfarrer Andreas Wagner bietet eine Exkursion nach Haigerloch an – auf den Spuren des Judentums. Das Thema „Stolpersteine“ wird behandelt sowie der Film „Nacht über Berlin“ gezeigt. Es geht darum, sich diese Tendenzen der Radikalisierung ins Bewusstsein zu führen.

Was sind die musikalischen Höhepunkte im Programm?

Es wird richtig klassische Bach-Aufführungen geben: die Matthäuspassion, das Weihnachtsoratorium und Bach-Kantaten. Auch unsere regelmäßigen Orgelsommer-Konzerte finden wieder statt. Aber auch außerhalb der Klassik wird einiges geboten: etwa die Auftritte des Projektchors „Cantutti“ oder der „Gregorian Voices“. Wir wollen verschiedene Geschmäcker ansprechen.