„Wir müssen die Trends vorwegnehmen“

Eigentlich hatte sich Herbert Baar schon in den Ruhestand verabschiedet. Der 63-Jährige hatte die Geschäftsführung der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen (BBT) im Januar 2017 an Harald Hauptmann abgegeben. Weil sein Nachfolger aus persönlichen Gründen das BBT verließ, kehrte Baar noch einmal an seine alte Wirkungsstätte zurück. Im Gespräch mit Redakteur Matthias Jansen sprach er über die aktuelle Situation am BBT, seine Zukunft und die Herausforderungen für die Bildungsstätte.

Guten Tag, Herr Baar. Als Nachfolger Ihres Vorgängers Harald Hauptmann sind Sie zu der BBT zurückgekehrt. Hat es Ihnen im Ruhestand nicht gefallen?

Doch. Es hat mir gut im Ruhestand gefallen. Aber ich bin angesprochen worden, ob ich nach dem kurzfristigen Abschied von Harald Hauptmann helfen und die Zeit, bis eine dauerhafte Leitungsstelle besetzt ist, überbrücken kann. Die BBT und die berufliche Weiterbildung liegen mir am Herzen. Das ist etwas, das mir Spaß macht.

Wie lange werden Sie dieses Mal Geschäftsführer bleiben?

Es laufen derzeit Gespräche. Ich gehe davon aus, dass ich solange in der BBT bin, bis ich die Aufgaben dauerhaft an eine neue Leitung übergeben kann.

Welche Aufgaben haben Sie jetzt bei der BBT?

Das sind eine Vielzahl. Zusammen mit den Kollegen in Planung und Organisation sowie den Ausbildern in den Werkstätten muss ich das Tagesgeschäft vorantreiben. Das heißt, Teilnehmer für unsere Kurse gewinnen, die Qualität sichern und die Kunden zufriedenstellen. Das sind neben den Teilnehmern auch die Betriebe und die Arbeitsagentur/ Jobcenter. Wichtig ist, dass wir die Bedarfe treffen und den Betrieben bei der Fachkräftesicherung helfen. Zusätzlich steht auch die Modernisierung der BBT, beim inhaltlichen Angebot und den Rahmenbedingungen, auf dem Programm.

Wie modern ist die BBT nach 41 Jahren denn?

Wir sind zeitgemäß, im Metall-, Chirurgie- und Kfz-Bereich sogar gut aufgestellt. Es gibt aber auch Bereiche wie die Industrie 4.0 oder die Automatisierungstechnik, bei denen wir in Angebot und Ausstattung besser werden können. Zudem ist unser Lehrgangsangebot auf die Präsenz der Teilnehmer ausgerichtet. Aber es gibt auch andere Lernformen wie Online-Lernen oder die Mischung aus beidem.

Die BBT wurde vor 41 Jahren von der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer zusammen gegründet. Wie passt das zusammen? Industrie und Handwerk buhlen um die wenigen Fachkräfte.

Beides sind Wirtschaftskammern, die die Interessen ihrer Mitgliedsbetriebe vertreten. Aber sie haben auch gemeinsame Interessen – beispielsweise, dass die Beschulung der Auszubildenden in den Berufsschulen dezentral auch im ländlichen Raum funktioniert. Für uns ist die Nähe zu den Betrieben und den Prüfenden Stellen von Vorteil.

Wie beschreiben Sie das Bildungsangebot bei der BBT?

Wir bereiten auf unterschiedliche Bildungsziele und Abschlüsse vor, vom Industriemeister bis zum technischen Betriebswirt. Die praktisch handlungsorientierte Ausbildung in den Werkstätten wird bei uns mit dem erforderlichen Theorieunterricht, je nach Kurs, vervollständigt. Das Niveau der Teilnehmer ist sehr unterschiedlich. Darauf müssen wir uns einstellen. Das ist schon ein Spagat. Außerdem bieten wir in einer Kooperation mit der Steinbeis-Hochschule auch einen berufsbegleitenden Bachelor-Studiengang an.

Wie bereiten Sie sich auf die Zukunft vor? Beispielweise im Kfz-Bereich.

Wir bereiten gerade Leute, die in der Kfz-Werkstatt arbeiten vor, sachgerecht an einem E-Motor zu arbeiten. Das wird von den Unternehmen wahrgenommen. Es gibt eine Zusammenarbeit mit Iveco. Das Unternehmen schickt die Mitarbeiter deutschlandweit zur Hochvolt-Schulung nach Tuttlingen. Aber auch in anderen Bereichen müssen wir Trends vorwegnehmen.

Was wünschen Sie der BBT für die Zukunft?

Eine erfolgreiche Zukunft und dass sie weiterhin am Markt bestehen kann. Dass Kunden- und bedarfsgerechte Angebote für Unternehmen und Menschen in der Region bereitgestellt werden. Die berufliche Bildung bleibt ein großes Thema. Es gibt viel zu tun und es steckt ein großes Potential in der Aus- und Weiterbildung. Die meisten Teilnehmer, die uns besuchen, sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Obwohl immer vom lebenslangen Lernen die Rede ist, nutzen viele ältere Arbeitnehmer die Angebote zur Weiterbildung zu wenig. Berufliche Bildung ist eine wichtige Stellschraube, um weiter agieren zu können.