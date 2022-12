„Wir für Sie“ organisiert geselligen Kaffeetreff

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Regelmäßige gesellige Treffen, in so vielen Mitgliedsgemeinden wie möglich, dieses Ziel haben sich die Einsatzleiterinnen des Nachbarschaftshilfevereins „Wir für Sie“ vorgenommen. In Möhringen hat deshalb unlängst ein geselliges Kaffeetrinken stattgefunden.

Gerlinde Sommer, Einsatzleiterin von Möhringen und Eßlingen, hatte die Bevölkerung beider Gemeinden dazu eingeladen. Mit Martina Rintsch, Leiterin des „Mehringer Lädele“, fand sie eine kompetente Partnerin, solch ein Treffen auszurichten. Unterstützt von der Helferin Marie-Louise Flohr wurden 17 Gäste mit Kaffee und Kuchen bewirtet.

Der mit anwesende Ortsvorsteher Günther Dreher begrüßte die Gäste und betonte, wie sehr er sich über die Resonanz freue. Er teilte mit, dass diese Treffen nun einmal im Monat abgehalten werden. Als nächsten Termin gab er den 11. Januar 2023 bekannt.

Der Nachbarschaftshilfeverein „Wir für Sie“ umfasst die Gemeinden Möhringen, Eßlingen, Talheim, Durchhausen, Gunningen, Hausen ob Verena, Rietheim-Weilheim und Seitingen-Oberflacht. Er bietet seinen Klienten, seit vier Jahren, mit gut ausgebildeten Kräften Unterstützung im niederschwelligen Bereich an.