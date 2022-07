„Willst auf’s Maul?“ Fortbildung für pädagogische Fachkräfte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Antigewaltinitiative opfergerechte Täter*innenarbeit Tuttlingen, kurz AntiTAT, hat eine Veranstaltungsreihe geplant. Diese soll auf das wichtige Thema Gewaltprävention durch Arbeit mit Täter*innen und tatgeneigten Menschen aufmerksam machen. Hier gibt es im Landkreis Tuttlingen eine massive Unterversorgung.

Ramona Bliestle (ramona-bliestle.de) machte mit ihrem Seminar „Willst auf’s Maul? Zum Umgang mit aggressiven und auffälligen Jugendlichen“ am 1. Juli den Auftakt. Fast 40 Fachkräfte aus dem Landkreis nahmen an der Veranstaltung in der Hochschule Tuttlingen teil.

Bliestle hob hervor, dass es für die Arbeit mit Täter*innen individuelle Anforderungen gibt und die Arbeit mit dieser Zielgruppe spezifische Qualifikationen erfordert. Anhand vieler Fallbeispiele aus der Praxis erhielten die Seminarteilnehmer*innen wichtige Impulse zu Themen wie: Wie tickt ein (jugendlicher) Gewalttäter? Was treibt ihn an? Wo kann die soziale Arbeit ansetzen? An welchen Punkten, in welchen Situationen kommen Fachkräfte an ihre Grenzen? Dabei kam es zu einem angeregten Austausch mit den Teilnehmer*innen.

Auch zum Thema Entstehungsprozesse von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen und den dahinterliegenden psychologischen Mustern erfuhr das interessierte Fachpublikum einiges. In der Kommunikation und dem Umgang mit aggressiven und gewaltbereiten Menschen gilt es, geschult auf diese einzugehen und darauf zu achten, welche Situationen im beruflichen Alltag zu vermeiden sind. Leitsatz der Arbeit müsse sein „Verstehen, aber nicht einverstanden sein“, so Bliestle.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig, dass es wichtig ist, sich diesem Thema weiterhin zu widmen. Fazit einer begeisterten Teilnehmerin: „Ich habe viel Werkzeug für mein Handlungs-Repertoire-Köfferchen erhalten!“

Die nächsten Angebote der AntiTAT-Veranstaltungsreihe: Selbstbehauptungskurse für Mädchen und junge Frauen finden am 29. und 31. August statt. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen für Eltern und Fachkräfte finden Sie als PDF-Download auf der Internetseite der Psychologischen Beratungsstelle Tuttlingen psychberatungsstelle.de oder im Veranstaltungskalender von www.keb-tuttlingen.de. Fragen zu AntiTAT? Schreiben Sie eine E-Mail an anti-tat@gmx.de.