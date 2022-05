Wildtier springt aus Gebüsch und prallt gegen Liegeradfahrer

Ein Wildtier ist am Dienstag, gegen 22 Uhr, auf dem Radweg zwischen Tuttlingen und Neuhausen ob Eck aus einem Gebüsch gesprungen und gegen das Velo eines Liegeradfahrers gesprungen. Für den Mann kam das wie aus dem Nichts. Das Tier kam von rechts und lief nach dem Zusammenstoß linksseitig den Radweg weiter.

Der 38-Jährige stürzte durch den Aufprall, blieb laitz Polizei aber unverletzt. Um was für ein Wildtier es sich genau gehandelt hat, konnte der Radfahrer gegenüber der Polizei nicht sagen. Am Liegerad fanden die Beamten Borsten eines Tieres vor. Den am Rad entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro.