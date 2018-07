Wilde Verfolgungsfahrt in der Innenstadt

Zu einer Verfolgungsjagd zwischen einem Autofahrer und der Polizei ist es am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Tuttlinger Innenstadt gekommen. Zuvor war einer Polizeistreife ein weißer Opel Corsa aufgefallen. Dieser bog in der Unteren Hauptstraße vom linken Fahrbahnrand aus direkt in die Waaghausstraße ab. Danach fuhr er ein paar Mal um die Ecke, bevor sich der Streifenwagen vor ihn setzen und mit dem Signal „Bitte Folgen“ zu einer Kontrolle lotsen wollte.

Das Signal interessierte den Fahrer nicht. Als die Polizei von der Unteren Hauptstraße in die Königstraße abbog, fuhr er geradeaus und mit hohem Tempo in Richtung Zentrum. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Beim Abbiegen von der Schulstraße in die Gartenstraße rammte der Opel zwei parkende Wagen.

Der Fahrer sprang nach dem Unfall aus dem Auto und flüchtete über einen Hinterhof. Sein Beifahrer konnte nur über die Fahrerseite aussteigen und brauchte deswegen länger. Ihm reichte es nicht mehr. Die Polizei konnte ihn in Empfang nehmen. An dem Opel waren verschiedene Kennzeichen angebracht, die beide als gestohlen gemeldet waren. Zugelassen war der Pkw nicht. Er wurde beschlagnahmt. An den beiden parkenden Wagen entstand ein Schaden von ungefähr 5000 Euro. Sicherheitshalber wurde mit dem Beifahrer ein Atemalkoholtest gemacht. Das Ergebnis: 3,4 Promille.

Ein Verfahren gegen den Fahrer wegen der Verkehrsdelikte und Urkundenfälschung ist eingeleitet worden. Seinem Begleiter kann bisher nichts strafrechtlich Relevantes vorgeworfen werden. Er konnte nach der Identitiätsfeststellung gehen.