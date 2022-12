Wild Wings verschlafen Auftaktdrittel total

Die Schwenninger Wild Wings haben am Freitagabend ihr Auswärtsspiel bei den Frankfurter Löwen mit 2:5 verloren.

Die Wild Wings unterlagen am Freitag in der mit 6990 Zuschauern ausverkauften Frankfurter Eishalle den Löwen mit 2:5 (0:4, 0:1, 2:0). Die Schwäne verschliefen das Auftaktdrittel komplett.

Die ersten 20 Minuten im letzten Spiel des Jahres waren aber so was zum Vergessen für die Wild Wings! Es lief schief, was nur schief laufen konnte und die Schwenninger lagen beim Aufsteiger nach dem ersten Drittel 0:4 hinten. Ausgerechnet der ansonsten große Rückhalt der Schwäne nicht nur in dieser Saison, Joacim Eriksson, schoss gleich einen Riesenbock. Unbedrängt verlor er in Überzahl den Puck am Schläger gegen Carter Rowney und der schoss nach nicht einmal zwei Minuten ins leere Gästetor zur Frankfurter Führung ein.

Ligatoptorjäger Dominik Bokk verpasste dann die Chance auf das 2:0.

Auf der anderen Seite besaß Daniel Pfaffengut eine große Möglichkeit zum Ausgleich, Stürmer David Elsner rettete in bester Torwartmanier für seinen bereits geschlagenen Keeper Bastian Flott-Kucis.

Dann musste SERC-Verteidiger Ville Lajunen in die Kühlbox. Die Strafe war gerade abgelaufen, da besorgte Kevin Maginot das 2:0 (11.).

Zwei Zeigerumdrehungen weiter war ein Stockschlag von Johannes Huß angezeigt, die Hessen zogen den Keeper und Rowney lochte bei sechs gegen fünf Feldspieler ein. Die Löwen mussten den Torwart wechseln.

Flott-Kucis war bereits in der ersten Minute mit einem eigenen Mann zusammengeprallt, konnte sich davon nicht wirklich erholen, für ihn kam die Frankfurter Nummer eins Jake Hildebrand. Dann mussten Sebastian Uvira und Alex Trivellato nacheinander auf die Strafbank.

In doppelter Überzahl markierte Bokk das 4:0. Im zweiten Drittel waren die Wildschwäne bemüht heranzukommen.

Die Gäste wurden von den 800 mitgereisten Schwenninger Fans in der ausverkauften Frankfurter Eissporthalle weiter bedingungslos unterstützt. Alexander Karachun brachte die Scheibe aber nicht an Hillebrand vorbei.

SERC-Verteidiger Will Weber leistete sich dann aber einen üblen Bandencheck gegen Carson McMillan und kassierte dafür eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Nach jenem Foul entwickelte sich eine Schlägerei für die der der Frankfurter Daniel Wirt und Schwenninger Peter Spornberger jeweils zehnminütige Disziplinarstrafen kassierten.

In Überzahl schlug Rowney erneut zu. Der Kanadier markierte sein drittes Tor am Abend. Im Schlussdrittel gelang Verteidiger Johannes Huß, von der Strafbank kommend, mit einem schönen Treffer Ergebniskosmetik für Schwenningen. Alexander Karachun stellte dann mit einem super Alleingang auf 2:5 aus Gästesicht.

Ging da doch noch was? Der SERC machte jedenfalls gewaltig Druck. In Überzahl zog Tylor Spink gefährlich ab, Hildebrand war aber auf dem Posten. Es blieb beim Sieg für Aufsteiger Frankfurt, Schwenningen war zu spät aufgewacht.

Am Montag empfangen die Wild Wings im ersten Spiel des neuen Jahres die Adler Mannheim und wollen es besser machen.