Wild Wings verlieren Finale gegen Kloten 2:3

Die Eishockeyspieler aus Schwenningen haben das Endspiel um den Bodensee-Cup in Kreuzlingen gegen den schweizerischen B-Ligisten EHC Kloten mit 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) verloren. Die Wild Wings kassierten zwei Gegentore in Überzahl.

EHC Kloten – Schwenninger Wild Wings 3:2. Bei den Neckarstädtern waren Simon Danner, Tobias Wörle und Benedikt Brückner als überzählige Spieler auf der Tribüne. Den Schwenninger Kasten hütete Dustin Strahlmeier. Beide Teams gingen von Beginn an hohes Tempo. Der Traditionsverein EHC Kloten musste ja in der vergangenen Saison den bitteren Abstieg in die zweite Liga hinnehmen, will aber unter Trainer André Rötheli so schnell wie möglich wieder aufsteigen.

Nach torlosen ersten 20 Minuten waren die Deutschen zu Beginn des zweiten Drittels in Überzahl. Es waren aber die Schweizer, die per „Shorthander“ in Front gingen. Bassen leistete sich an der blauen Linie einen fatalen Fehlpass. Marco Lehmann lief alleine auf und davon und verlud Strahlmeier, es hieß 1:0. Dann Überzahlspiel für Kloten, Markus Poukkula musste auf die Strafbank. Thibaut Monnet zog im Powerplay ab und es schlug zum 2:0 ein. Bukarts vergab bei fünf gegen fünf danach die Chance auf das Anschlusstor für Schwenningen. Stattdessen kassierten die Wild Wings erneut in eigener Überzahl ein Gegentor. Jeffrey Flüglister traf in Schwarze. Bassen machte dann aber seinen Fehler beim 0:1 gut, ließ mit dem Tor zum 1:3 aus Schwenninger Sicht die Schwäne wieder hoffen.

Zu Beginn des letzten Drittels machten die Wild Wings Druck. Kai Herpich gelang das direkte Anschlusstor. Herpich hatte einen Schuss von Dominik Bittner unhaltbar abgefälscht. In der Schlussphase drängten die Deutschen auf den Ausgleich. Die 350 mitgereisten SERC-Fans drückten die Daumen. Doch zwei Minuten vor Schluss kassierte Bittner noch eine Strafe. Die Schwenninger konnten den gut aufgelegten Flyers-Keeper Starkbaum aber nicht mehr überwinden. Der EHC Kloten sicherte sich den Bodensee-Cup 2018.

Torfolge: 1:0 (27. Minute) Lehmann, 2:0 (31.) Monnet. 3:0 (37.) Flüglister, 3:1 (38.) Bassen, 3:2 (47.) Herpich. - Strafen: Kloten 14, Schwenningen zehn Minuten. - Zuschauer: 550.

Ravensburg Towerstars – Schwenninger Wild Wings 4:5 nach Verlängerung. SERC-Trainer Pat Cortina ließ Kai Herpich, Julian Kornelli und Jussi Timonen als überzählige Spieler draußen. Das Tor hütete gegen Ravensburg Marco Wölfl.

Torfolge: 1:0 (4. Minute) Driendl (Mayer), 1:1 (11.) Poukkula (Bukarts), 1:2 (13.) Giliati (Penalty), 1:3 (15.) McRae, 2:3 (15.) Pompei (Just), 3:3 (19.) Svoboda (Mayer), 3:4 (55.) Poukkula (Bukarts, Bassen), 4:4 (58.) Sturm, 4:5 (62.) Hult. - Strafen: Ravensburg zwölf, Schwenningen sechs Minuten. - Schiedsrichter: Andreas Koch (Schweiz) und Mark Lemelin (Österreich). - Zuschauer: 500.