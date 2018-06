Die Wild Wings haben mit DEL-Topscorer Will Acton um drei Jahre verlängert. Die Schwenninger absolvieren am Wochenende zwei Heimspiele: am Freitag um 19.30 Uhr gegen Hamburg und am Sonntag um 16.30 Uhr gegen Düsseldorf.

Da ist den Schwenningern ein echter Coup gelungen: Die Wild Wings haben es geschafft, DEL-Stürmerstar Acton gleich für drei weitere Jahre an den Klub zu binden. „Wir wollen langfristig etwas in Schwenningen aufbauen. Mit Acton, das passt sportlich, charakterlich und auch vom Alter her“, erklärte Trainer Helmut de Raaf. Wild-Wings-Sportmanager Jürgen Rumrich ergänzte: „Um etwas langfristig aufzubauen, dazu gehören auch Gesichter einer Mannschaft. So ein Gesicht und eine Identifikationsfigur soll Will hier bei den Wild Wings sein.“

Der 28-Jährige, der sowohl die kanadische, als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, kam erst Ende September nach Schwenningen. In 20 Spielen für die Wild Wings scorte er fantastische 34 Punkte (sechs Tore/28 Assists). „Meine Frau Tara und ich fühlen uns mit unserem drei Monate alten Töchterchen Macey im kleinen Hochemmingen wohl. Ich fühle mich in der Organisation der Wild Wings, in der Mannschaft wohl, warum sollte ich also wechseln?!“, so der 1,91 Meter große und 92 Kilogramm schwere Angreifer. Er habe sich deshalb die vielen Angebote anderer Vereine, darunter laut de Raaf auch von DEL-Topklubs, die auf den Tisch seines Spieleragenten flatterten, gar nicht erst angeschaut.

Acton traut dem Team in den kommenden Jahren viel zu. „Wir haben eine talentierte und auch physisch gute Mannschaft. Wir wollen in den nächsten Jahren weit nach oben kommen, es in den Play-offs weit bringen.“ In der aktuellen Saison gilt es freilich erst einmal, noch in die Play-off zu kommen. „Klar, jetzt ist schon der Zeitpunkt, wo wir kräftig punkten müssen, damit wir den Anschluss halten“, weiß Acton.

An diesem Wochenende sollen nach Möglichkeit zwei Siege eingefahren werden. Am Freitag geht es gegen die Hamburg Freezers und am Sonntag gegen die Düsseldorfer EG. Acton: „Wir können jeden Gegner in dieser Liga schlagen, nur wir müssen es jetzt auch tun. Wir wollen in der Tabelle nach oben klettern und dazu braucht es nun mal Siege.“

Da trifft es sich allerdings nicht so gut, dass mit Hamburg ausgerechnet der absolute Angstgegner der Schwäne am Neckarursprung gastiert. In 14 DEL-Duellen hat Schwenningen gegen die Hansestädter noch nie auch nur einen Punkt geholt. Am 25. September setzte es eine 2:4-Heim- und am 24. November eine 2:3-Auswärtsniederlage. Indes, wirklich in Form sind die Norddeutschen nicht, mit Rang acht und 38 Punkten aus 25 Spielen kann man in Hamburg nicht zufrieden sein.

„Die Freezers haben in ihren letzten vier Spielen nie mehr als ein Tor in der regulären Spielzeit geschossen“, hat de Raaf festgestellt, dass es bei den Gästen mit dem Tore schießen doch ganz erheblich mangelt. So hat Schwenningen mit 77 Treffer, auch schon deutlich mehr als Hamburg mit 63 erzielt. Indes, die Schwäne haben mit 90 Gegentoren die schlechteste Defensive der Liga. (wit)