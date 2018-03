Die in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Wild Wings stellen für die Länderspiele in Russland gleich fünf Spieler für die Nationalmannschaft. Während Kyle Sonnenburg und Dominik Bohac verlängerten, wechselt Tim Bender zu den Nürnberg Ice Tigers.

Das gab es noch nie: Bundestrainer Marco Sturm nominierte mit Torwart Dustin Strahlmeier, den Verteidigern Benedikt Brückner und Tim Bender sowie den Stürmern Mirko Höfflin und Simon Danner gleich fünf Schwenninger Cracks für die Länderspiele in Russland. Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Rahmen der Euro Hockey Challenge am Freitag, 6., und Samstag, 7. April, in Sotschi auf Olympiasieger Russland zur Revanche für Pyeongchang.

„Das ist toll, eine super Auszeichnung für uns und unsere Arbeit, dass jetzt so viele Spieler aus Schwenningen mit dabei sind. Wobei, wenn Mirko Sacher nicht verletzt wäre, es sogar ein halbes Dutzend wären“, freut sich Wild-Wings-Sportmanager Jürgen Rumrich. Dass Strahlmeier, der als „DEL-Torhüter des Jahres“ ausgezeichnet wurde und Stürmer Höfflin jetzt in Russland dabei sein werden, stand praktisch schon im Vorfeld fest (wir berichten). Dass aber Verteidiger Brückner und der immerhin schon 31-jährige Angreifer Simon Danner nominiert wurden, ist ebenso wie die erstmalige Berufung des 23-jährigen Tim Bender doch etwas überraschend. „Ich gebe jetzt ganz bewusst möglichst vielen Spielern, auch Neulingen, die Chance sich auf hohem Niveau zu zeigen“, so Bundestrainer Sturm.

Neben Kai Herpich, über deren Vertragsverlängerung wir berichteten, und die die Wild Wings jetzt in einer Pressemitteilung bestätigten, haben die Schwenninger auch mit den Verteidigern Domink Bohac und Kyle Sonnenburg verlängert. „Kyle ist läuferisch gut, er hat wenig Fehler gemacht. Wenn es drauf ankam, ist er auch seinen Mann gestanden. Er hat sich super entwickelt und passt gut in die Mannschaft“, so Rumrich über den 31-jährigen, der vor der abgelaufenen Saison von den Krefeld Pinguinen kam. Sonnenburg und Herpich verlängerten um ein Jahr, Bohac um zwei Jahre.

Tim Bender melden die Wild Wings als Abgang. Der 23-jährige Linksschütze wechselt nach Informationen unserer Zeitung zu den Nürnberg Ice Tigers. Die Wild Wings hätten Bender gerne gehalten, der wollte aber nicht. Rumrich: „Wenn einer weg will, muss man das akzeptieren. Tim war drei Jahre bei uns. Sein erstes Jahr war okay, sein zweites Jahr war sein stärkstes.“ Für Bender werde man nun Ersatz suchen, ansonsten sei der Kader, was die Verteidigung betrifft, komplett.

Rumrich: „Wir suchen nach einem jungen deutschen Verteidiger, wobei wir kaum einen mit der Erfahrung von Tim bekommen werden.“ Bender hat trotz seines jungen Alters bereits 192 DEL-Partien bestritten.

Interesse an Eric Valentin

Für den Sturm gilt Eric Valentin als möglicher Neuzugang. Der gebürtige Donaueschinger wurde in dieser Saison von den Kölner Haien an die Löwen Frankfurt in die DEL2 ausgeliehen. Mit den Frankfurtern bestreitet der inzwischen 21-jährige, der bereits mit Alter von 15 Jahren vom SERC-Nachwuchs in den Kölner Nachwuchs wechselte, derzeit das Play-off-Halbfinale gegen die Bietigheim Steelers. Rumrich: „Es stimmt, wir beobachten Valentin, er passt in unser Profil. Bislang hat er mich aber noch nicht restlos überzeugt, er werde ihn mir noch mal anschauen.“ Für Valentin sprich seine Stärke am Bullypunkt, wo sich ja bekanntlich die Schwäne verbessern müssen.

Von Sonntag bis Dienstag weilt Rumrich aber erst einmal in der lettischen Riga bei der U-18-B-Weltmeisterschaft. „Mich interessieren dort in erster Linie die jungen deutschen Spieler, wie sie sich auf internationalem Parkett präsentieren“, so Rumrich.