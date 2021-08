Wild Wings überzeugen mit guter Defensivarbeit

„Wir haben fast alles richtig gemacht, nur kein Tor geschossen“, sagte Wild-Wings-Trainer Niklas Sundblad nach der 0:1-Niederlage seiner Mannschaft im ersten Eishockey-Test bei den Kölner Haien.

„Ich bin zufrieden, da waren viele positive Dinge dabei“, meinte der Schwenninger Übungsleiter nach der knappen Niederlage im Vorbereitungsspiel beim DEL-Rivalen Kölner Haie. „Nach den guten und harten Trainingswochen konnten wir läuferische Stärke zeigen und hohes Tempo gehen“, so der 48-Jährige.

In der Tat. Vor allem die neue Defensivformation der Wild Wings überzeugte mit Schnelligkeit und läuferischer Stärke. Da war klar zu erkennen, dass selbst junge Verteidiger-Neuzugänge wie ein Maximilian Adam von den Grizzlys Wolfsburg oder auch Peter Spornberger vom EHC Freiburg die Wild Wings weiterbringen. Spornberger: „Die ersten 60 Minuten waren gut, wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Wenn uns ein frühes Tor gelingt, kann die Partie ganz anders ausgehen. Die hatten dann am Ende eben ein Lucky Punch und wir konnten dann kein Tor mehr machen, wobei der Kölner Goalie Justin Pogge auch sehr stark war.“

„Bei doppelter Überzahl hätten wir ein Tor machen müssen. Aber, solange wir qualitativ so gute Chancen kreieren und wir so viel Zeit in der Angriffszone verbringen, ist mir nicht bange. Ich bin mir sicher, dass wir in der Saison die nötigen Tore schießen werden, wir haben genügend Spieler die wissen wo das Tor steht“, entgegnet Sundblad Kritikern, die die Wild Wings zwar defensiv durchaus stark, dafür eben in der Offensive schwach aufgestellt sehen.

Fakt ist, Schwenningen war in der Domstadt über weite Phasen die bessere Mannschaft, trat teilweise dominant auf. Klar haben die Schwenninger auch schon etliche Siege in Köln eingefahren, dann aber doch zumeist mit einer Kontertaktik. Speziell im ersten Drittel wussten sich die Haie ob der läuferischen Überlegenheit der Gäste nur mit Fouls zu helfen. Hier dürfte es dann aber sicher nicht ewig dauern, bis die Spink-Zwillinge Tylor und Tyson zusammen mit dem läuferisch überragenden norwegischen Neuzugang von der Düsseldorfer EG, Ken André Olimb, oder mit dem Schweden Max Görtz, der vom Vizemeister Wolfsburg kam, ins Schwarze treffen.

Von den Neuzugängen zeigte auch der junge Manuel Alberg von den Red Bull Salzburg Juniors viel Zug nach vorne. Während von den namhaften Verteidiger-Neuzugängen der Schwede Nicklas Burström für eine starke Defensive stand, setzte der US-Amerikaner John Ramage, Neuzugang vom deutschen Meister Eisbären Berlin, auch nach vorne immer wieder Nadelstiche.

Torwart Marvin Cüpper. Neuzugang von den Krefeld Pinguinen, hatte nicht viel zu tun, ließ beim einzigen Treffer den Puck etwas unglücklich prallen, so dass Robin van Calster zum Nachschuss kam und das Tor des Tages markierte. „Marvin hat gut gehalten, ein gutes Spiel gemacht“, lobte Sundblad den 27-jährigen „Back-up“. Abwehrmann Will Weber musste hingegen nach dem ersten Drittel verletzt raus. Sundblad: „Dass war bei Will ein Vorsichtsmaßnahme wegen einer leichten Muskelverletzung.“ Bereits am Mittwoch treffen die Wild Wings im Rahmen der Veranstaltung „Weltklasseishockey in Wil“ auf den schweizerischen Topklub ZSC Lions aus Zürich.