Wild Wings starten gegen Bremerhaven

Alle 15 Klubs erhalten die Lizenz für die Saison 2021/22 in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Durch den Aufstieg von Bietigheim könnte es zwei Absteiger geben. Die Wild Wings denken an die Play-offs. Am ersten Spieltag haben die Schwenninger Heimrecht gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Alle Klubs der DEL bekommen die Spielgenehmigung. Das ergab die Lizenzprüfung mit den Wirtschaftsprüfern. „Das ist ein sehr gutes Zeichen und ich möchte allen Klubs für die Arbeit danken. Die Prüfung war erneut in Zeiten von Corona nicht einfach. Die Klubs haben gerade bei den Zuschauern sehr defensiv kalkulieren müssen“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.

Mit den Bietigheim Steelers steht damit auch der Aufsteiger aus der DEL2 final fest. Bietigheim hatte sich als Zweitliga-Meister bereits sportlich für die DEL qualifiziert und nun auch die wirtschaftliche Qualifikation geschafft. Für die Steelers, Rekordchampion der DEL2 und Führender in der ewigen Zweitliga-Tabelle, beginnt ihre erste Spielzeit in Liga eins am 10. September mit einem Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt.

„Ein großer Traum geht in Erfüllung. Ich bedanke mich bei allen, die über all die Jahre unsere Aktivitäten und Arbeit unterstützt haben. Wir sind jetzt in der Beletage des deutschen Eishockeys angekommen. Vom ersten Spieltag an wird es bei uns darum gehen, die Klasse zu halten. Dafür werden wir alles tun“, so Steelers-Geschäftsführer Volker Schoch in einem ersten Statement zum Aufstieg der Schwaben. „Wir freuen uns, dass Bietigheim aufgestiegen ist, so haben wir ein zusätzliches Derby“, sagte Wild-Wings-Sportdirektor Christof Kreutzer.

Die Schwenninger bestreiten zum Saisonauftakt am Freitag, 10. September, 19.30 Uhr, ein Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Am Sonntag, 12. September, gastieren die Wildschwäne um 19 Uhr beim ERC Ingolstadt. Das Auftaktspiel der neuen Saison findet derweil in der Hauptstadt statt. Meister Eisbären Berlin empfängt am 9. September den EHC Red Bull München, Bully ist um 19.30 Uhr.

„Nach der positiven letzten Saison mit allen erheblichen Schwierigkeiten und einem tollen WM-Turnier der deutschen Nationalmannschaft, freuen wir uns jetzt schon, dass es bald wieder losgeht. Die kommenden Wochen bis zum Saisonstart stehen auch im Zeichen einer möglichen Rückkehr von Zuschauern in die Hallen und Arenen. Wir alle werden sehr glücklich sein, wenn das wieder möglich ist“, so Tripcke. Allgemein geht man in der Deutschen Eishockey Liga davon aus, dass die kommende Saison wieder mit Zuschauern gespielt werden kann. Noch offen ist allerdings die Kapazität, die dann die Eishallen haben dürfen.

Die Saison wird für die Olympischen Spiele 2022 in Peking vom 30. Januar 2022 bis 20. Februar 22 unterbrochen. Deshalb werden die Play-offs 2022 um die Deutsche Meisterschaft im „Best-of-five“-Modus gespielt. Am 29. März 2022 beginnt die erste Play-off-Runde. Die Finalserie startet ab dem 26. oder 27. April 2022.

Damit die DEL in der Saison 2022/23 wieder mit der geraden Anzahl von 14 Teams an den Start gehen kann, gibt es in dieser Saison mindestens einen Absteiger. Sollte sich der DEL2-Meister der kommenden Saison auch finanziell für die DEL qualifizieren, würde es sogar zwei Absteiger aus dem deutschen Oberhaus geben. Deshalb macht man sich aber zumindest in Schwenningen keine Gedanken. Kreutzer: „Wir denken an die Play-offs und nicht an den Abstieg. Wenn wir die Auftritte der vergangenen Saison bestätigen können, sollten wir das Ziel, das wir zunächst anpeilen, unter die ersten zehn zu kommen, auch erreichen.