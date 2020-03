Die Wild Wings haben am Freitag in ihrem letzten Saisonheimspiel vor 3607 Zuschauern einen klaren 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)-Sieg gegen die Augsburger Panther gelandet. Mike Blunden traf doppelt.

Vor dem Spiel wurde Betreuer Wolfgang „Wolfi“ Stegmann per Videobotschaft von Mike Bullard und per Banner in der Kurve von den Fans verabschiedet. „Stegmann selbst wollte nicht aufs Eis. „Wolfi ist eben zu bescheiden, am kommenden Freitag bei der Saisonabschlussfeier wird er der Ehrung aber nicht entkommen“, sagte Wild-Wings-Pressesprecher Krischan Läubin im Gespräch mit unserer Zeitung.

Bei den Wild Wings musste Cedric Schiemenz als überzähliger Akteur auf der Tribüne bleiben. Augsburg, angefeuert von 200 mitgereisten Fans, war von Beginn an am Drücker. In der fünften Minute gingen die Fuggerstädter verdientermaßen in Front. Jaroslav Hafenrichter traf per Handgelenkschuss gegen Dustin Strahlmeier. Die Gäste ließen dann gute Torchancen liegen. Die Wildschwäne erzielten mit ihrer ersten gescheiten Möglichkeit den Ausgleich. Maximilian Hadraschek lochte auf Vorarbeit von Mark Fraser und Mirko Sacher erfolgreich ein.

Zu Beginn des zweiten Drittels vergab AEV-Topscorer Andrew Leblanc die Chance auf das 2:1 für Augsburg. Im Gegenzug markierte Mike Blunden das 2:1 für den SERC. Die Gäste ließen weiter gute Möglichkeiten aus. Die Wild Wings ließen den Puck herrlich laufen und Blunden lochte mit seinem zweiten Tor am Abend zum 3:1 ein. Die Schwenninger waren in punkto Chancenverwertung deutlich effektiver als die Augsburger.

Die SERC-Fans zeigten während dem Spiel immer wieder Transparente gegen die Klubführung. „Sich über Krefeld beschweren und dann nach zwei Jahren bei Fans und Sponsoren für Verständnis, es hat sich ausgebittet“, oder „Das einzige Professionelle ist das Ehrenamt.“

In der 44. Minute erhöhten die Hausherren auf 4:1. Alexander Weiß lochte gegen den unglücklich agierenden Keeper Markus Keller ein.

Das Spiel plätscherte so vor sich hin, war entschieden. Zwei Minuten vor Schluss traf Andreas Thuresson zum etwas zu hoch ausgefallene 5:1, Die Wild Wings erhielten von den Rängen viel Applaus. Am Sonntag, 14 Uhr, gastieren sie zum Saisonabschluss bei den Adlern Mannheim.