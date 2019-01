Vor der Partie gegen die Krefeld Pinguine ist bekannt geworden,dass Wild-Wings-Co-Trainer Petteri Väkiparta bei den Länderspielen gegen die Schweiz am 5. Februar in Memmingen und am 6. Februar in Bietigheim dem neuen Bundestrainer Toni Söderholm assistieren wird.

„Das freut mich, ich kenne ja viele Spieler der jungen Mannschaft, die jetzt nominiert wurde sehr gut. Ich bin jetzt aber nur bei diesen beiden Spielen dabei. Ich glaube kaum, dass ich auch bei der WM als Assistenztrainer fungieren werde“, sagte Väkiparta gegenüber unserer Zeitung. Natürlich kennt Väkiparta auch seinen finnischen Landsmann Söderholm sehr gut. Der gebürtige Schwenninger Verteidiger Kai Wissmann von den Eisbären Berlin, wurde erstmals für die Nationalmannschaft, die allerdings für diese Maßnahme nur aus jungen Spielern unter 25 Jahren, besteht, nominiert.

Zum Spiel der Wild Wings gegen Krefeld: Mark El-Sayed und Vili Sopanen mussten als überzählige Stürmer auf der Tribüne Platz nehmen. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. Schwenningen übernahm dann aber die Initiative. Torjäger Anthony Rech hatte mit einem Schuss an den Außenpfosten Pech. KEV-Torwart Dimitri Pätzold konnte gegen Dominik Bittner abwehren. Auf der anderen Seite zeigte Dustin Strahlmeier gegen Philip Riefers eine Glanzparade. In der 18. Minute gingen die Wildschwäne verdientermaßen in Front. Bittner brachte ein feines Zuspiel auf den allerdings völlig freistehenden Rihards Bukarts. Der Lette versenkte den Puck mit seinem siebten Saisontor.

Dann pfiffen die Schiedsrichter einen Kniecheck von Phillip Bruggisser an Rech. Der Krefelder Kapitän musste mit fünf Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe vom Eis. Rech musste in die Kabine, kam aber zum zweiten Drittel wieder. 70 Sekunden waren gespielt, da erzielte Martin Lefebvre bei vier gegen vier Feldspieler den Ausgleich. Rech besaß eine gute Chance für den SERC, Pätzold war aber auf dem Posten. Die Pinguine hatten jetzt jedoch mehr Spielanteile. Mathias Trettenes zog ab, Strahlmeier reagierte jedoch glänzend. Der Schwenninger Schlussmann blieb auch gegen Jacob Berglund und James Bettauer Sieger.

Im letzten Drittel versuchten die Pinguine zunächst, Druck aufzubauen. Trettenes zog vor das Tor, doch Strahlmeier blockte ab. In der Folge schenkten sich die beiden Teams wenig. Pietta schoss aus der Nahdistanz, doch Strahlmeier hielt. Sacher versuchte sein Glück, doch scheiterte an Krefelds Keeper. Als man sich gedanklich bereits auf eine Verlängerung eingestellt hatte, kam Andrée Hult: Er setzte sich gegen Bettauer durch, zog vor das Tor und zielte vorbei an Pätzold zum 2:1-Siegtreffer – 34 Sekunden vor Schluss.

Tore: 1:0 18. Bukarts (Bittner), 1:1 22. Lefebvre, 2:1 60. Hult.

Strafen: Schwenningen acht Minuten, Krefeld 13 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe Bruggisser.

Schiedsrichter: Marian Rohatsch (Lindau) und Miroslav Stolc (Österreich).

Zuschauer: 2926