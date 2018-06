Die Schwenninger Wild Wings haben den 27-jährigen schwedischen Mittelstürmer Andreé Hult verpflichtet. Der 1,80 Meter große Angreifer war zuletzt bei Timra IK in der zweiten schwedischen Liga aktiv. Hult erhielt einen Einjahresvertrag.

„Ich wurde durch Freunde auf ihn aufmerksam gemacht. Ein laufstarker und torgefährlicher Spieler, der aber nicht in der Topreihe eines Topklubs spielt“, so SERC-Trainer Helmut de Raaf.

Hult wurde am 5. Dezember 1987 im schwedischen Borlänge geboren. Er spielte für die Nachwuchsabteilungen von Mora IK. Mit 18 Jahren durfte er seine ersten Spiele in der ersten Mannschaft von Mora in der Eliteserie, der höchsten schwedischen Spielklasse SHL, bestreiten.

Zur Saison 2008/09 wechselte der 84 Kilogramm schwere Center nach Russland in die zweite Liga zu HK Dmitrow, später stand er beim Ligakonkurrenten Prikamje Perm unter Vertrag . In der Saison 2011/12 war er in der ersten slowakischen Liga bei HK SKP Poprad aktiv, wo er es in 24 Spielen auf 18 Scorerpunkte (sieben Tore/elf Assits) brachte.

In den vergangenen beiden Jahren jagte er wieder in seinem Heimatland und zwar in der zweiten schwedischen Liga (Allsvenskan) bei Timra IK dem Puck nach. Hier verbuchte er in 95 Einsätzen 59 Scorerpunkte (29 Tore/30 Assits). De Raaf: „Andreé hat in den vergangen zwei Jahren sehr gute Leistungen gezeigt und wir haben nur Positives über ihn in Erfahrung bringen können. Er möchte nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Er ist ein technisch kompletter Spieler und zudem ein guter Schlittschuhläufer.“

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Stürmer Marcel Kurth von den Adlern Mannheim, der in dieser Saison aber per Förderlizenz beim Zweitliga-Absteiger Heilbronner Falken spielte, und Angreifer Steven Billic von den Wölfen Freiburg fest nach Schwenningen wechseln. Beide erhielten jeweils Zweijahresverträge. (wit)