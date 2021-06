Wild Wings holen Max Görtz und Maximilian Adam

Die Wild Wings haben nach Informationen unserer Zeitung zwei Spieler vom Vizemeister Grizzlys Wolfsburg verpflichtet: Den schwedischen Stürmer Max Görtz und den deutschen Allrounder Maximilian Adam.

Wild-Wings-Sportdirektor Christof Kreutzer hatte bereits vor drei Wochen gegenüber unserer Zeitung bestätigt, dass der 28-jährige Schwede Görtz ein Kandidat für Schwenningen ist. Kreutzer: „Görtz ist ein guter, schneller Spieler. Er passt in unser Anforderungsprofil, das ist nicht von der Hand zu weisen. Er ist zudem ein Rechtsschütze, könnte Andreas Thuresson ersetzen.“

Die Schwenninger zögerten jedoch zunächst mit einer Verpflichtung von Görtz, sondierten weiter den Markt. Jetzt haben die Wild Wings sich nach Informationen unserer Zeitung für den Schweden entschieden. Görtz ist läuferisch stark und wurde mit 31 Punkten (zwölf Tore/19 Assists) Topscorer beim deutschen Vizemeister Wolfsburg. „Max verfügt über einen sehr guten Schuss, der deckt mit seinem Körper und seiner Reichweite viel Raum. Er ist überdies ein sehr netter Mensch und super Typ. Ich traue ihm je nach Spielsystem auch 15 bis 20 Saisontore in der DEL zu“, erklärte Ex-Wolfsburgs-Co-Trainer Petteri Väkiparta gegenüber unserer Zeitung. Der 1,89 Meter große und 91 Kilogramm schwere Angreifer, der trotz der beeindruckenden Maße seinen Körper nicht übermäßig stark einsetzt, jagte außer in seinem Heimatland Schweden und in Deutschland auch schon in Übersee in der AHL und ECHL der Hartgummischeibe nach.

Doch Görtz ist nicht der einzige Spieler, der vom Vizemeister an den Neckarursprung wechselt: Auch der 23-jährige Verteidiger Maximilian Adam heuert am Neckarursprung an. Der gebürtige Görlitzer stammt aus der Kaderschmiede der Eisbären Berlin. Er durchlief die Nachwuchsnationalmannschaften und hat auch bereits zwei A-Länderspiele absolviert. Der 1,77 Meter große und 77 Kilogramm schwere Abwehrmann, bringt es in seinem jungen Alter bereits auf 185 DEL-Spiele, in denen er ein Tor erzielte und zehn Vorlagen gab. In der vergangenen Saison half der Linksschütze in Wolfsburg auch im Sturm aus. „Maximilian Adam ist ein vielseitiger Spieler. Er ist ein super Athlet, der bei uns zwar nicht so viel gespielt, sich aber gut weiterentwickelt hat“, urteilt Väkiparta, der ihn in den vergangenen beiden Jahren in Wolfsburg unter seinen Fittichen hatte.“

Der vorläufige Kader der Wild Wings, Saison 2021/22:

Tor: Joacim Eriksson (SWE), Marvin Cüpper (Krefeld Pinguine).

Abwehr: Colby Robak (CAN), Johannes Huß, Will Weber, John Ramage (USA/CAN/Eisbären Berlin), Niclas Burström (SWE/Skellefteå AIK), Peter Spornberger (EHC Freiburg/DEL2), Kai Zernikel, Maximilian Adam (Grizzlys Wolfsburg).

Sturm: Boaz Bassen, Maximilian Hadraschek, David Cerny, Travis Turnbull, Daniel Pfaffengut, Tylor Spink (CAN), Tyson Spink (CAN), Marius Möchel, Patrik Lundh (SWE/Linköping HC), Manuel Alberg (Red Bull Salzburg Juniors), Alexander Karachun (Düsseldorfer EG), Ken André Olimb (Düsseldorfer EG), Max Görtz (SWE/Grizzlys Wolfsburg).

Abgänge: Alexander Weiß (Krefeld Pinguine), Benedikt Brückner (EV Landshut/DEL2), Andreas Thuresson (Kölner Haie), Christopher Fischer (Heilbronner Falken/DEL2), Patrik Cerveny (EHC Freiburg/DEL2), Troy Bourke (Kärpät Oulu/FIN), Daniel Weiß, Jamie MacQueen, Dylan Yeo, Emil Kristensen, Darin Olver, Cedric Schiemenz (alle Ziel unbekannt).