Im Spiel der Schwenninger Eishockey-Profis gegen die Krefeld Pinguine sind die Wild Wings in der Verlängerung knapp unterlegen. Die Partie endete 4:5.

Beim 14. Spieltag der DEL fehlte bei den Wild Wings außer den verletzten Stürmern Markus Poukkula und Andrée Hult auch Verteidiger Benedikt Brückner als überzähliger Spieler. „Benedikt ist aber auch leicht angeschlagen“, erklärte Trainer Pat Cortina kurz vor Spielbeginn.

Die Gäste mussten verletzungsbedingt auf ihren kanadischen Stürmer Jordan Caron, der bereits fünf Saisontore erzielt hat, verzichten. Schwenningen begann gut. Der wiedergenesene Philip McRae passte auf Kai Herpich, der legte den Puck auf Stefano Giliati, der mit dem Schläger nur noch zum 1:0 abtropfen lassen musste (4.).

Dann hatte allerdings Ex-SERC-Torwart Dimitri Pätzold im ersten Drittel nichts mehr zu tun. Seine Vorderleute gaben aber mal so richtig Gas und drängten die Wild Wings in ihre eigene Verteidigungszone. Verteidiger Martin Lefebvre traf nach Zuspiel von Kirill Kabanov gegen Dustin Strahlmeier ins Schwarze. Philip Bruggisser vergab eine exzellente Chance im Powerplay kurz danach gegen den Schwenninger Schlussmann. Anschließend brachte Kabanov nach Pass des pfeilschnellen Chad Costello die Scheibe nicht unter. In der zwölften Minute fiel der verdiente KEV-Führungstreffer. Die Gäste agierten erneut in Überzahl, zwei Mann waren direkt vor Strahlmeier frei und Costello hatte keine Mühe einzuschieben. Der ebenfalls völlig freistehende Martin Schymainski verpasste in der 16. Minute die mögliche 3:1-Führung für Krefeld. Die Defensive der Schwäne war im ersten Drittel von den Pinguinen ein ums andere Mal überlaufen worden.

Zu Beginn des zweiten Drittel besaß McRae eine gute Ausgleichschance, scheiterte aber an Pätzold. Dann war Krefeld wieder klar überlegen, die Schwenninger Abwehr schwamm. Und die Schwarz-Gelben bauten ihre Führung aus. Der zentral völlig freistehende Stürmer Daniel Pietta, der gefühlt gegen Schwenningen immer trifft, markierte das 1:3. Die Wild Wings waren ganz aus der Partie draußen, daran änderte auch eine Halbchance von Giliati nichts.

In der 37. Minute dann aber das erste Überzahlspiel für die Schwäne. Und die Einheimischen münzten es prompt in das Anschlusstor um. Ville Korhonen gab von hinter dem Krefelder Kasten auf Marcel Kurth und der netzte ein. Plötzlich war die Kulisse wieder da und auch die Wild Wings. Kapitän Simon Danner gelang in der 39. Minute tatsächlich das schmeichelhafte Ausgleichstor.

In der 45. Minute gingen die Rheinländer aber wieder in Front. Strahlmeier ließ bei freier Sicht einen Schuss von links außen von Verteidiger Garrett Noonan passieren. Doch Schwenningen wusste wieder zu antworten. McRae markierte aus kurzer Entfernung den Ausgleich (49.). „Schwenninger Eis- und Rollsportclub, wir wollen dich siegen sehen!“, skandierten die Fans. Es fielen aber keine Treffer mehr, es ging in die Verlängerung. Die wurde eindeutig von den Gästen beherrscht. Jacob Berglund vergab nach nur acht Sekunden die Riesenchance für Krefeld. Anschließend zeigte Strahlmeier eine Glanzparade gegen Schymainski. Pietta traf in der 64. Minute aber zum verdienten Sieg für die Krefeld Pinguine.

Am Sonntag, 16.30 Uhr, gastieren die Wild Wings bei der Düsseldorfer EG.