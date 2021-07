Wild Wings haben Eistraining aufgenommen

Die in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Wild Wings sehen sich gut aufgestellt und haben mit der kompletten Mannschaft das Eistraining begonnen. Wenn es möglich ist, sollen Fans zu den Spielen kommen, Dauerkarten werden aber nicht verkauft.

„Die Fitnesswerte der Spieler sind gut, wir sind jetzt mit dem kompletten Team im Eistraining“, erläuterte Coach Sundblad. Laut Kreutzer werde man mit dem Team, das jetzt hier am Neckarursprung bereits komplett zusammen ist, auch am 10. September in das erste DEL-Spiel, zu Hause gegen Bremerhaven, gehen.

Vier junge deutsche Stürmer sind jedoch aktuell bei den Schwenningern im Probetraining und können sich noch für ein Engagement empfehlen. Es sind dies der 20-jährige Stürmer Luke Volkmamm, der aus der Jugend der Iserlohn Roosters beziehungsweise der Düsseldorfer EG stammt, aber auch in Übersee Ausbildung erhielt und der erst 17-jährige Stürmer Phillip Feist, der aus dem Kölner Nachwuchs stammt aber auch auf der Red Bull Hockey Academy in Salzburg ausgebildet wurde. Beide haben bei den Schwenninger Verantwortlichen bereits einen guten Eindruck hinterlassen. Am Donnerstag stießen die jungen Angreifer vom Kooperationspartner Freiburger Wölfe, der 20-jährige Lennart Otten, der aus dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG stammt, und der 18-jährige gebürtige Berliner Oleg Tschwanow, der außer bei den Eisbären aber auch schon bei den Jungadlern in Mannheim spielte, dazu. „Wir sind zwar auch so spielfähig, wenn wir aber noch jemanden verpflichten, dann würde es Sinn machen, einen Spieler zu holen, der unter die U23-Regel fällt“, so Kreutzer.

Während der Saison müssen man dann eben sehen, ob man nicht doch noch weitere Akteure verpflichtet, beispielsweise auch noch einen zehnten oder elften Ausländer. Kadertiefe sei prinzipiell sinnvoll, „es macht aber keinen Sinn wenn die Spieler und somit auch Geld, dann auf der Tribüne sitzen, weil es nicht genügend Plätze gibt“, so Kreutzer. Kapitän der Mannschaft bleibe für die neue Saison Travis Turnbull.

„Christof Kreutzer hat einen sehr guten Job gemacht“, lobt Sundblad den Sportlichen Leiter. Freilich hat auch Sundblad nicht unwesentlichen Anteil daran, dass der früher propagierte „Schwenninger Weg“, mit jungen deutschen Spielern zu arbeiten, jetzt eigentlich in den „schwedischen Schwenninger Weg“ umgetauft werden könnte. Mit Joacim Eriksson, der in der vergangenen Saison zum Torwart des Jahres in der DEL gewählt wurde, Verteidiger-Neuzugang Niclas Burström (Skellefteå AIK), Stürmer-Neuzugang Patrik Lundh (Linköping HC) und dem neuen Angreifer Max Görtz (Grizzlys Wolfsburg) jagen vier Spieler aus „Sverige“ am Neckarquell der Hartgummischeibe nach. Der Co-Trainer von Sundblad, Gunnar Leidborg, ist bekanntlich wie sein Chef auch Schwede. „Es ist schon kleiner Vorteil für mich, ich kenne die schwedische Liga sehr gut, kenne auch die Spieler“, so Sundblad. Kreutzer, Sundblad und Sandner sind sich einig, das Saisonziel heißt Erreichen der Play-offs.

Die Saisonplanung bezüglich Fans gestalte sich da schon schwerer. „Wir alle hoffen auf Zuschauer zu unserem ersten Heimspiel. Stand jetzt dürfen wir 50 Prozent unserer Kapazität, also 2650 Zuschauer, hereinlassen“, so Sandner. Indes, man besitze keine Glaskugel, wisse nicht wie sich die Inzidenzzahlen und die Vorgaben der Politik verändern. Deswegen werde man auch in dieser Saison auf den Verkauf von Dauerkarten verzichten. „Eine Rückabwicklung, falls dann doch nur wenige Zuschauer oder gar keine eingelassen werden, ist für unsere kleine Geschäftsstelle schwierig“, so Sandner. Dauerkarteninhaber der Vergangenheit würden aber stets ein Vorkaufsrecht auf Tickets, falls Zuschauer eingelassen werden, haben.

Derzeit steht in Schwenningen nur das Ganzjahreseis auf Bahn zwei zur Verfügung. Wann genau im Stadion das Eis zubereitet wird, sei noch nicht ganz sicher, Sandner vermutet in zirka zwei Wochen. Ein traditionelles erstes Eistraining mit Fans oder ein Fanfest auf der Möglingshöhe werde es aber definitiv nicht geben. Pressesprecher Krischan Läubin stellte aber in Aussicht, dass man wie bereits in der vergangenen Saison einen virtuellen Fantalk durchführen werden.

Vor dem Saisonstart am 10. September gegen Bremerhaven absolvieren die Wild Wings nur ein Testspiel auf eigenem Eis und zwar am Samstag, 4. September, 14.30 Uhr, gegen die Augsburger Panther. Dort soll auch die Mannschaft den Fans vorgestellt werden. Die Wild Wings nehmen in der Vorbereitung an einem Turnier in Wil in der Schweiz (Gegner HC Davos und ZSC Lions) und am Bodensee-Cup in Romanshorn (Gegner SCL Tigers und Sieger oder Verlierer der Partie HC Thurgau – SC Rapperswil-Jona) teil. Ihr erstes Testspiel bestreiten die Wild Wings am Freitag, 13. August bei den Kölner Haien. In ein Trainingslager werden die Schwenninger Kufencracks nicht fahren.

Kader Wild Wings Saison 2021/22

Tor: Joacim Eriksson (SWE), Marvin Cüpper (Krefeld Pinguine).

Abwehr: Colby Robak (CAN), Johannes Huß, Will Weber, John Ramage (USA/CAN/Eisbären Berlin), Niclas Burström (SWE/Skellefteå AIK), Peter Spornberger (EHC Freiburg/DEL2), Kai Zernikel, Maximilian Adam (Grizzlys Wolfsburg).

Sturm: Boaz Bassen, Maximilian Hadraschek, David Cerny, Travis Turnbull, Daniel Pfaffengut. Tylor Spink (CAN), Tyson Spink (CAN), Marius Möchel, Patrik Lundh (SWE/Linköping HC), Manuel Alberg (Red Bull Salzburg Juniors), Alexander Karachun (Düsseldorfer EG), Ken André Olimb (Düsseldorfer EG), Max Görtz (SWE/Grizzlys Wolfsburg).

Abgänge: Alexander Weiß (Krefeld Pinguine), Benedikt Brückner (EV Landshut/DEL2), Andreas Thuresson (Kölner Haie), Christopher Fischer (Heilbronner Falken/DEL2), Patrik Cerveny (EHC Freiburg/DEL2), Troy Bourke (Kärpät Oulu/FIN), Emil Kristensen (HC Pustertal/ICE HL) Daniel Weiß (Bietigheim Steelers), Jamie MacQueen (Kassel Huskies/DEL2), Cedric Schiemenz (Düsseldorfer EG) Dylan Yeo (Rouen/FRA), Darin Olver (Ziel unbekannt).