Wild Wings bestreiten Testspiel in Wil gegen HC Davos

Die Wild Wings treffen am Samstag, 18 Uhr, im schweizerischen Wil auf die Nationalliga-A-Mannschaft des HC Davos.

Am Donnerstag unterlagen die Wild Wings zum Auftakt der Veranstaltung „Weltklasse-Eishockey in Wil“ den ZSC Lions Zürich mit 3:4 nach Penaltyschießen. „Es war ein sehr gutes, schnelles Vorbereitungsspiel mit hoher Intensität. Der ZSC war ein echter Topgegner“, so Sundblad. Der Züricher Stadtklub startet am kommenden Donnerstag, 26. August, mit einem Heimspiel gegen IFK Helsinki in die Champions-League.

„Ganz toll war, dass wir endlich wieder vor unseren eigenen Fans, die top Stimmung gemacht haben, spielen konnten“, so Sundblad. Gut 200 Anhänger aus Schwenningen waren in den Kanton St. Gallen mitgereist. Am Samstag rechnet man in Wil mit einer wahren Faninvasion aus Deutschland, bis zu 1000 SERC-Fans werden im Sportpark Bergholz erwartet. „Den Fans wollen wir natürlich auch gegen Davos etwas bieten. Davos ist eine extrem schnelle Mannschaft, ich liebe solche Testspiele“, so Sundblad.

Das Schwenninger Tor wird diesmal Marvin Cüpper hüten. Verteidiger Will Weber fällt weiterhin aufgrund von muskulären Problemen aus. Kapitän Travis Turnbull ist erkältet, auch er wird wohl noch nicht spielen. Hingegen erwartet der Schwenninger Coach Stürmer Marius Möchel, der nach seiner Leistenverletzung wieder genügend trainiert hat, und den am Donnerstag leicht angeschlagen fehlenden Angreifer Tyson Spink zurück im Kader.

Oleg Tschwanow, der bei Schwenningen mittrainierte und auch zwei Spiele bestritt, kehrt zu seinem Stammverein Freiburger Wölfe zurück. „Oleg kann gut mitspielen“, zeigte sich Sundblad von dem 18-jährigen Stürmer sehr angetan.

Der HC Davos belegte in der abgelaufenen Saison in der Schweizer Nationalliga A Rang acht, verpasste dann aber den Sprung in die Play-offs. Topscorer des HCD war in der vergangenen Saison Nationalstürmer Enzo Corvi mit 53 Punkten (15 Tore/38 Vorlagen) in 47 Spielen. Trainer Christian Wohlwend hat mit Verteidiger Magnus Nygren und den Stürmern Mathias Bromé und Dennis Rasmussen gleich drei Schweden im Kader. Sundblad: „Nygren kenne ich gut, ein ganz starker Verteidiger.“ Davos-Stürmer-Urgestein Andres Ambühl steht mit bald 38 Jahren noch immer im Kader der Bündner und ist einer der Leistungsträger. Der HCD gewann am Donnerstagabend in Wil gegen die Dornbirn Bulldogs mit 4:2.

Laut Wild Wings GmbH sind nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden 5000 Zuschauer für die Spiele in der Schwenninger Helios-Arena zugelassen. Auf Grundlage dessen ist laut den Verantwortlichen der Wild Wings nun eine Planungssicherheit gegeben, auf deren Basis kurzfristig entschieden wurde, für diese Saison nun doch in den Dauerkartenverkauf zu gehen.