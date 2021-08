Wild Wings bestreiten erstes Testspiel bei Kölner Haien

Nach zwei Wochen Eistraining bestreiten die in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Wild Wings am Freitag, 18.30 Uhr, bei den Kölner Haien ihr erstes Testspiel. Im Tor steht Marvin Cüpper. Marius Möchel fällt aufgrund einer Leistenverletzung aus.

„Die Jungs sind sehr fleißig“, freut sich SERC-Trainer Niklas Sundblad darüber, wie seine Spieler in der harten Saisonvorbereitung mitziehen. Am Freitag steht nun der erste Test für die Wild Wings auf dem Programm. Sie treffen auf die Kölner Haie, die sie im letzten Punktespiel der vergangenen Saison mit 5:3 schlugen.

„Ich möchte, dass die Jungs viel Schlittschuhlaufen. Wir möchten schnelles Umschaltspiel zeigen, Druck auf den Gegner ausüben“, so Sundblad.

Stürmer Marius Möchel fällt aufgrund von Leistenproblemen aus. Im Tor steht Neuzugang Marvin Cüpper von den Krefeld Pinguinen. „Wir werden den Torwart von Spiel zu Spiel wechseln, es hat keine weitere Bedeutung, dass Cüpper beginnt“, so Sundblad zur Bevorzugung des 27-Jährigen gegenüber der letztjährigen Nummer eins Joacim Eriksson.

Der Schwenninger Headcoach hat folgende Sturmreihen für die Partie in Köln vorgesehen: Olimb – Turnbull – Lundh; Bassen – Cerny – Alberg; Tyson Spink – Tylor Spink – Görtz; Hadraschek – Karachun – Pfaffengut. Als 13. Stürmer wird Oleg Tschwanow, Förderlizenzspieler aus Freiburg, nach Köln mitfahren. In der Verteidigung sehen die Paare wie folgt aus: Burström – Veber; Spornberger – Robak; Adam – Zernikel; Huß – Ramage. Während die Verpflichtung des jungen Föderlizenzspielers Philip Feist laut Sundblad noch ein Thema ist, hat U23-Kandidat Luke Volkmann Schwenningen schon wieder verlassen.

Bei Gastgeber Köln gibt es mit Andreas Thuresson einen Mann, der nach Saisonende die Fronten gewechselt hat. Die Schwenninger hätten den schwedischen Stürmer gerne gehalten. Sie haben nach seinem Abgang aber dessen Landsmann Max Görtz von Vizemeister Grizzlys Wolfsburg verpflichtet und hoffen, dass dieser Thuresson ersetzen kann. Übrigens, mit Jon Matsumoto hofft ein ehemaliger Schwenninger nun bei den Haien neben seiner kanadischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten und so dass Ausländerkontingent bei den Domstädtern nicht mehr zu belasten. Mit Nationalstürmer Maximilian Kammerer und dem NHL-erfahrenen kanadischen Angreifer Quinton Howden, der zuletzt bei den Malmö Redhawsks in Schweden seine Bröttchen verdiente, sowie dem norwegischen Nationalverteidiger Jonas Holos (zuletzt Linköping HC in Schweden) haben sich die Haie prominent verstärkt.

Die Partie findet im Haie-Zentrum, also der kleinen Nebenhalle der Lanxess-Arena, die 500 Sitzplätze bietet, statt. Kaufberechtigt für Tickets waren aber nur Dauerkarteninhaber der Haie. Die Wild Wings reisen am Freitag per Bus an und werden nach dem Spiel auch wieder direkt ohne Übernachtung zurück nach Schwenningen fahren.