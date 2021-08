Wild Wings 3:2 siegreich

Die Wild Wings haben am Samstag in Wil den schweizer Eishockey-Rekordmeister HC Davos mit 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) nach Penaltyschießen geschlagen. 700 mitgereiste SERC-Fans bejubelten ihr Team frenetisch.

Den besseren Start in die Partie erwischte Davos. Der HCD-Topscorer der vergangenen Saison, Enzo Corvi, kam frei vor dem SERC-Kasten zum Schuss, Goalie Marvin Cüpper konnte aber parieren. In der siebten Minute fiel das 1:0 für die Schweizer. Andres Ambühl überwand den Schwenninger Schlussmann. Die Wild Wings, angefeuert von 700 mitgereisten Fans, kamen aber auch zu ihren Möglichkeiten. Verteidiger Colby Robak scheiterte jedoch an Torhüter Gilles Senn. In der 15. Minute fiel der Ausgleich. Daniel Pfaffengut war mit einem Schuss über die Fanghand von Senn erfolgreich. Anschließend musste Tyson Spink in die Kühlbox und die Schwenninger hatten auch noch zu viele Spieler auf dem Eis. Die Bündner zogen in doppelter Überzahl ein starkes Powerplay auf. Der Schwede Mathias Bromé traf zum 2:1.

Im zweiten Drittel kontrollierten die Davoser die Begegnung. Die Schweizer waren im Passspiel präziser. Auch zu Beginn des letzten Drittels waren die Davoser das bessere Team. Dann aber plötzlich kam Alexander Karachun, Neuzugang von der Düsseldorfer EG, aus kurzer Entfernung zum Schuss und traf zum 2:2. Jetzt waren auch die SERC-Fans wieder voll da. Und tatsächlich plötzlich waren die Wild Wings am Drücker. Doch dann musste Karachun auf die Strafbank. Der HCD zog erneut ein starkes Überzahlspiel auf, traf diesmal aber nicht. In der Verlängerung fielen keine Tore. So musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Hier war als einziger Schütze André Olimb erfolgreich. Der Norweger ließ Schwenningen jubeln.

SERC-Trainer Niklas Sundblad: „Es war ein weiterer guter Test für uns. Wir freuen uns, dass wir den ersten Sieg einfahren konnten. Die ganze Mannschaft hat bis zum Ende hart gespielt. Marvin Cüpper hat sehr gut gehalten. Wir freuen uns für unsere Fans, die überragend Stimmung gemacht haben.“

Tore: 1:0 (7. Minute) Ambühl (Rasmussen), 1:1 (15.) Pfaffengut, 2:1 (19.) Bromé (Corvi, Nygren), 2:2 (47.) Karachun (Burström), 2:3 Olimb (Penalty). - Strafen: Davos acht, Schwenningen zehn Minuten. - Schiedsrichter: Thomas Urban (Schweiz) und Daniel Piechaczek (Ottobrunn). - Zuschauer: 987.