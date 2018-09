Wieso Einsatzkräfte und Polizisten immer häufiger beschimpft werden

„Du bisch doch nit ganz sauber ...“ Klare Ansage eines älteren Doppelstädters. Doch wenn es nur bei Beleidigungen bliebe. Einsatzkräfte aus der Doppelstadt erleben immer wieder unverschämte wie aggressive Bürger. Selbst in die Notaufnahme muss die Polizei ausrücken.

Ein älteres Ehepaar beobachtet einen kleineren Einsatzwagen, der mit Martinshorn um die Ecke biegt. Die Frau zeigt dem Fahrer den Vogel, ihr Mann schreit ihm beleidigende Worte hinterher. Nicht nur für Michael Aschenbrenner (Polizei) oder Winfried Baumann vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) steht fest: Eine Verrohung im Umgang mit den Einsatzkräften und damit eine zunehmende Respektlosigkeit haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Beschimpfungen und Angriffe wie blöde Anmache sind mittlerweile das, was auch Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands, genauer gesagt der Rettungsdienst Schwarzwald-Baar gGmbH, immer wieder erfahren. „Das Verhalten ist anmaßender geworden“, beobachtet DRK-Kreisverbandsgeschäftsführer Winfried Baumann.

Die Rettungssanitäter werden beschimpft und angepöbelt. Meistens spielen Alkohol oder Drogen eine Rolle. Und häufig müssen die Retter in der Not in ihrer Not Polizeikräfte rufen. „Früher war das DRK eine besondere Institution und respektiert“, beschreibt er den Wandel. Ralf Hirt, Leiter des mittlerweile aus dem DRK-Kreisverband ausgegliederten Rettungsdienstes, erlebt, dass selbst in der nicht Großstadtgröße verdächtigen Doppelstadt die Toleranzschwelle sinkt.

Randale im Rettungswagen

Fassungslos hört er von Beschwerden, weil am Vorabend ein Rettungswagen mit Blaulicht unterwegs war und „sich Anwohner in ihrer Nachtruhe gestört fühlen“. Noch absurder wird die Situation, wenn Passanten die Rettungskräfte alarmieren, weil sie „hilflose Personen“ beobachten, die unter Drogen stehen oder deutlich zu viel getrunken haben. Statt Dankbarkeit zu zeigen, reagieren einige Betroffene mit Aggression und Rüpelhaftigkeit.

Das Verhalten ist anmaßender geworden“

Michael Aschenbrenner, Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Tuttlingen, wundert sich kaum noch über solche von Ralf Hirt beschriebenen Szenarien. „Der Anteil der Bürger, die aggressiv werden, steigt.“ Alkohol und Drogen spielen eine große Rolle. „Es ist psychisch belastend, wenn unsere Kollegen als ,Scheiß Bullen’beschimpft, ihnen Beleidigungen weit unter der Gürtellinie entgegen geschleudert werden oder Aufforderungen, zum Beispiel, Papiere zu zeigen, schon gar nicht mehr befolgt werden.“ Noch traumatischer: Gewalt gegen Polizisten.

Die Aggressionen treffen selbst weibliche Polizisten. Einer jungen Kollegin wurde im Zuge einer Festnahme ein heftiger Faustschlag versetzt; eine andere bei einer Fahrzeugkontrolle vom Beifahrer heftig geschlagen. In Zahlen geformt (Schwarzwald-Baar-Kreis) bedeutet dies: 2014 gibt es 17 Vorfälle, 2015: 23, 2016: 32, 2017: 26. „Und für 2018 ist keine Entspannung in Sicht.

Problem junge Männer

Generell, entnimmt Aschenbrenner den Zahlen, seien auch hier Ausländer oder Deutsche mit Migrationshintergrund, in Relation zum Anteil an der Bevölkerung, häufiger an Straftaten beteiligt als Deutsche. Das liege auch daran, dass der Anteil an jungen Männern bei den Ausländern besonders hoch sei und diese Gruppe allgemein zur mehr Straf- und Gewalttaten neigt als andere Bevölkerungsgruppen. Hinzu komme, dass bestimmte junge Ausländer es am nötigen Respekt gegenüber Polizisten mangeln lassen, kulturell anders geprägt seien und ein völlig anderes Frauenbild haben.

Es ist psychisch belastend, wenn unsere Kollegen als ,Scheiß Bullen’beschimpft, ihnen Beleidigungen weit unter der Gürtellinie entgegen geschleudert werden oder Aufforderungen, zum Beispiel, Papiere zu zeigen, schon gar nicht mehr befolgt werden.“

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum erlebt wie andere Häuser bundesweit eine steigende Tendenz zu aggressivem Verhalten bei Patienten und Angehörigen. Gerade in der Notaufnahme. Kliniksprecherin Sandra Adams: „Patienten, aber auch Angehörige oder Begleitpersonen schimpfen, schreien oder werfen mit Gegenständen. Mitarbeiter werden beleidigt und bedroht.“ Häufig seien die betreffenden Personen alkoholisiert, fügt sie hinzu. Ein Rüpel-Verhalten mit Folgen: Die Sicherheitsvorkehrungen seien angepasst worden, auch ein Sicherheitsdienst sei im Einsatz. Immer wieder müsse die Polizei einschreiten.

Notaufnahme des Marienhospitals in Osnabrück: Bundesweit berichten Kliniken von zunehmender Gewalt von Patienten in Notaufnahmen. (Foto: Friso Gentsch/Symbolbild / DPA)

Mit Aggressionen wird der Villinger Feuerwehr-Abteilungskommandant Ralf Hofmann zwar nicht konfrontiert, aber immer wieder mit ungeduldigen und unverschämten Autofahrern. „Wir sollen bei Bränden unsere Schläuche einrollen und die Fahrzeuge umparken, nur damit manche vorbeikommen.“ Da verschlägt es auch ihm die Sprache.