Wieder Baumfrevel in Nendingen? Städtische Grünplanung ist verärgert

Für den Laien mag es gar nicht so dramatisch aussehen, die städtische Grünplanung aber ist erzürnt: Mehrere Bäume im öffentlichen Straßenraum in Nendingen seien zurückgeschnitten worden, und zwar so amateurhaft, dass einige nun gefällt werden müssen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stehen die betroffenen Bäume in der Reute- und der Berchenstraße in Nendingen. Einen ähnlichen Fall gab es vor Jahren schon einmal im Wohngebiet „Auf Lett“, und gut in Erinnerung sind die Ereignisse vom vergangenen Sommer, als mehrere große Bäume zwischen der Donau und dem Nendinger Friedhof angesägt wurden. Sie waren so stark beschädigt, dass sie gefällt werden mussten.

Verursacher bisher unbekannt

Wer hinter den Baumschneideaktionen steckt, ist unbekannt. Für die Stadtverwaltung liegt der Verdacht aber nahe, dass es Anwohner waren, denen die Bäume zu groß geworden sind, sagt Stadtsprecher Arno Specht. „Bei manchen Anwohnern scheint sich der Eindruck verfestigt zu haben, jeder könne nach Belieben an städtischen Bäumen herum schneiden“, so Michael Hensch, Leiter der Abteilung Grünplanung. Selber Hand anlegen ist in so einem Fall aber definitiv nicht erlaubt. „Für die Pflege städtischer Bäume sind immer die Stadt oder von ihr beauftragte Fachfirmen zuständig“, betont die Stadt in einer Pressemitteilung. Würden die Schnitte falsch oder zu radikal gesetzt, führe das zu Wachstumsschäden, im schlimmsten Fall würde der Baum absterben.

Auf eine professionelle Pflege, die eine gute Entwicklung der Bäume ermögliche, lege die Stadt Tuttlingen großen Wert. „Straßenbäume werten nicht nur das Stadtbild auf: Sie spielen auch eine wichtige Rolle bei der Luftreinhaltung, der Anpassung an die Klimafolgen und als Lebensraum für Tiere“, heißt es weiter. Die Stadtverwaltung appelliert daher an alle Mitbürger, öffentliche Bäume nicht eigenmächtig zu beschneiden oder gar abzusägen.

In schlimmen Fällen drohen Anzeige und Bußgeld

Sollten der oder die Verursacher geschnappt werden, wird die Stadt ihm den Schaden in Rechnung stellen. Je nach Umfang des Schadens könnte auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und gegebenenfalls ein Bußgeld drohen. Im Fall der Bäume beim Friedhof wurden sogar 1000 Euro Belohnung ausgesetzt – bisher wurde aber kein Verantwortlicher gefunden.

Wer spezielle Fragen oder Anliegen zu einem Baum hat, könne sich jederzeit an die Stadtgärtnerei oder die Abteilung Grünplanung wenden, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. „Wichtig ist, dass jeder Schnitt und jede Pflege an öffentlichen Bäumen professionell erfolgt“, so Michael Hensch und Klaus Schmid-Droullier, Leiter der Stadtgärtnerei.