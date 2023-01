Wie und wo Sie Ihren Weihnachtsbaum loswerden können

Nach Dreikönig verfliegt bei den meisten die Weihnachtsstimmung. Wohnungen und Häuser werden entschmückt. Während die meiste Deko wohl in Kartons verpackt in Keller und Dachböden wandert, werden die Christbäume entsorgt. Je nachdem, wo man wohnt, gibt es sogar einen Abholservice direkt vor der Haustür.

Tuttlingen

In der Tuttlinger Kernstadt übernimmt der Förderverein der Auferstehungskirche „FAKT“ in Kooperation mit dem Schwäbischen Albverein, Ortsgruppe Tuttlingen, das Einsammeln der ausgedienten Christbäume. Am Samstag, 7. Januar, sind 50 Mitarbeiter mit zwölf Fahrzeugen zwischen 9 und 14 Uhr in der Innenstadt unterwegs. Bäume, die bis dahin schmucklos am Straßenrand liegen, werden eingesammelt. Wer feststellt, dass sein Baum übersehen wurde, kann das am Telefon unter 07461/2838 melden. Das Team des Fördervereins rückt dann noch einmal aus. Nicht angefahren werden die Möhringer Vorstadt, Nendingen, Möhringen und Wurmlingen.

Möhringen

Wer in Möhringen seinen Weihnachtsbaum loswerden möchte, kann Hubert Deiner damit beauftragen (Telefon: 0172/7209403, erreichbar täglich ab 17 Uhr oder E-Mail: hubert.deiner@gmail.com). Auf Wunsch fährt er dabei auch Adressen in Tuttlingen an. Hubert Deiner sammelt die Bäume ebenfalls direkt vor der Haustür ein – im Gegenzug für eine Spende. Mit jedem Baum fließen fünf Euro auf das Konto der Peter Maffay Tabaluga-Stiftung. Der Möhringer startet seine Aktion am Samstag, 7. Januar, holt aber auch in den folgenden Januar-Tagen Christbäume ab, wenn er dazu beauftragt wird.

Eßlingen

Auch im Tuttlinger Ortsteil Eßlingen gibt es eine Sammelaktion, organisiert vom Narrenverein. Diese ist am Samstag, 14. Januar, ab 10 Uhr. Der Verein bittet, die Bäume gut sichtbar an den Rand des jeweiligen Grundstücks zu legen. Die ausgedienten Christbäume werden beim Eßlinger Funkenfeuer verbrannt, das es dieses Jahr nach der Fasnet geben wird.

Nendingen

In den Gemeinden, in denen kein Verein oder sonstige Organisation eine Einsammelaktion startet, wird meist der Maschinenring Tuttlingen-Stockach aktiv. Das ist in Nendingen der Fall. Dort können die Weihnachtsbäume am Samstag, 7. Januar, von 9 bis 11 Uhr zur zentralen Sammelstelle an die Donauhallen gebracht werden.

Grünschnitt-Annahmestellen

Ebenfalls zur Abgabe von Weihnachtsbäumen geöffnet sind am Samstag, 7. Januar, von 9 bis 13 Uhr die Grünschnitt-Annahmestellen im Landkreis. Diese sind während des Winters ansonsten samstags geschlossen. Wer den Termin verpasst, hat danach die Möglichkeit, seinen Christbaum während der regulären Winteröffnungszeiten an den Wertstoffhöfen in Aldingen, Geisingen, Mühlheim, Tuttlingen und Wehingen abzugeben.