Wie Stadtschultheiß Christian Storz zurück ins Rathaus kam

Eine Marmorbüste des Tuttlinger Stadtschultheißen Christian Storz ziert seit Kurzem den Eingangsbereich des Rathauses. Der Bildhauer Frank Teufel hat die historische Plastik, die einmal auf dem Alten Friedhof zu sehen war, restauriert und der Stadt zur Verfügung gestellt, wie diese in einer Pressemitteilung schreibt.

Der Weg vom Alten Friedhof ins Rathaus führte freilich über ein paar Umwege, und nicht alle Details lassen sich endgültig klären. Sicher ist auf jeden Fall, dass Teufels Urgroßvater Christian Teufel die Büste im Auftrag der Stadtgemeinde Tuttlingen schuf – „In Gedenken seiner Verdienste“, wie es in den Sockel gemeißelt ist. Von 1876 bis 1903 stand der gelernte Bäcker, Bierbrauer und Wirt des „Kleinen Bären“ an der Spitze der Stadt. Seine 27-jährige Amtszeit war bestimmt von Tuttlingens Aufstieg zum Industriestandort der Gründerzeit - und von zahlreichen Großprojekten: Die Donaubegradigung und die Anlage des Stadtgartens fallen ebenso in die Ära Storz wie der Bau der Alten Festhalle und der Wilhelmschule oder Tuttlingens erstes E-Werk in der Weimarstraße. Bereits zuvor hatte Storz von 1868 bis 1876 den Bezirk Tuttlingen im württembergischen Landtag vertreten.

Über viele Jahre stand die Büste im Eingangsbereich des Alten Friedhofs in der Nähe der Ehrenhalle – bis sie dann doch deutliche Verwitterungsspuren zeigte. In den Jahren, in denen auch die Bedeutung des Alten Friedhofs abnahm, stürzten sie Unbekannte vom Sockel, danach wurde sie in einem Schuppen gelagert – wo sie dann Jahre später Frank Teufel fand.

„Ich entdeckte die Büste unter einem Berg von Gerüststangen – das konnte ja gar nicht sein“, berichtet Teufel. Er sicherte die Skulptur und gewährte ihr Exil in seiner Werkstatt. Und da sie ja nach wie vor im Eigentum der Stadt Tuttlingen war, versprach er OB Michael Beck, sie fachgerecht zu restaurieren.

Ende Februar 2022 – also 119 Jahre nach Ende seiner Amtszeit – kehrte Christian Storz nun ins Rathaus zurück und wurde von OB Michael Beck herzlich begrüßt. „Es freut mich, dass wir hier einen idealen Platz gefunden haben – und vor allem danke ich Frank Teufel für sein Engagement für die Stadtgeschichte.“ Im Eingangsbereich des Rathauses bleibt die Büste nun auf Dauer. Und auch Frank Teufel ist zufrieden: „Eine Büste zu restaurieren, die mein Urgroßvater geschaffen hat, war etwas ganz Besonderes.“