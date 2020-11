Wie sich Tuttlinger an die Quarantäne halten und warum es in Schulen und Kitas noch Probleme gibt

Quarantäneregeln: Was darf man –und was nicht?

Einkaufen gehen: nein

Zum Arzt gehen: grundsätzlich nein, nur in dringenden Notfällen

Sich im Garten aufhalten/spielen: Ja, wenn Kontakt zu anderen Personen ausgeschlossen werden kann, also beispielsweise bei Einfamilienhäusern und Garten nicht zur Straßenseite.

Sich im Haus/in der Wohnung frei bewegen, wenn weitere Personen im Haushalt wohnen: Ja, Kontakt sollte aber nach Möglichkeit vermieden oder zumindest begrenzt werden, zum Beispiel durch zeitversetzte Mahlzeiten.

Spazieren gehen: nein

Verwandte ersten Grades besuchen: nein

Arbeiten: Nein, Arbeit ist ausschließlich im Homeoffice zulässig.

Bleibt die Frage der Lohnfortzahlung in den Fällen, wenn ein Mitarbeiter nicht erkrankt ist, sondern für ihn eine Quarantäne angeordnet wurde. Homeoffice ist in vielen Berufen mittlerweile in vollem Umfang möglich. Falls nicht, bezahlt der Arbeitgeber das Gehalt ganz normal weiter – bis zur Dauer von sechs Wochen. Die Erstattung können Sie bei der zuständigen Behörde beantragen, so die Techniker-Krankenkasse auf ihrer Homepage. Anders sieht es bei der Quarantäne-Anordnung bei Rückkehr aus einem Risikogebiet aus. (sz)