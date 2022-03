Wie Mücken in Putins Blickfeld: Michael Hoyer sammelt Friedensbotschaften gegen Ukraine-Krieg

Der Krieg in der Ukraine ist für viele Menschen ein einschneidendes Erlebnis. Auch für Michael Hoyer. Der Kommunikationstrainer aus Villingen-Schwenningen will aber nicht in einer hilflosen Zuschauerrolle verharren. Er sammelt Friedensbotschaften an Wladimir Putin, die er am Sonntag, 13. März, bei der russischen Botschaft in Berlin abgeben will. Redakteur Matthias Jansen hat mit Michael Hoyer über sein Vorhaben gesprochen.

Wann haben Sie vom Angriff der russischen Armee erfahren?

Am Tag, als der Krieg anfing, im Laufe des Vormittags über das Radio.

Wie war Ihre erste Reaktion?

Ich was sehr schockiert. Ich bin jetzt 53 Jahre alt und ich bin sehr dankbar, dass ich nie einen Angriffskrieg miterleben musste. Und ich habe geglaubt, dass ich nie einen Angriffskrieg miterleben werde. Da ist die Tatsache, in Deutschland zu leben, ein Privileg.

Sie meinen, einen Angriffskrieg in Europa mitzuerleben. Es hat auch einen Angriffskrieg der USA gegen den Irak gegeben?

Da muss man die Zielsetzung sehen. Beim Krieg gegen den Irak ging es darum, einen Diktator loszuwerden und einem Volk die Demokratie zu bringen. Jetzt ist das Ansinnen ganz anders. Es geht darum, ein Land einzunehmen. Als freiheitsliebender Mensch ist mir dieser Angriffskrieg sehr nahe gegangen.

Was schockiert Sie am meisten am Angriff Russlands?

Am meisten hat mich die Täuschung von Wladimir Putin schockiert. Russische und belarussische Truppen üben wochenlang an der ukrainischen Grenze. Alle denken, dass ist das Rasseln mit dem Säbel und, dass Putin sich ins Fäustchen lacht, wie sehr sich der Westen damit beschäftigt. Auch ich habe so gedacht. Und dann schlägt er zu. Macron war bei ihm, Scholz. An dieser unsäglich langen Tafel. Das waren unsägliche Bilder. Er hat alle getäuscht.

Viele sind geschockt und hilflos. Sie wollen Friedensbotschaften an Putin senden. Warum dieser Weg?

Ich will nicht von Waffen sprechen. Viel mehr ist die Kommunikation mein Mittel der Wahl. Ich hoffe, ich kann etwas bewirken. Zur Erklärung nutze ich ein Bild. Ich bin selbst Motorradfahrer. Wir haben einen Helm auf und das Visier unten. Wenn eine Mücke dagegen klatscht, dann ist das ärgerlich. Wenn es viele Mücken sind, dann hält man an und mach das Visier sauber. Dabei hält man auch einen Moment inne. Ich will eine dieser Mücken sein. Ich will, dass Putin innehält und überlegt, ob er nicht etwas verändern will.

Wie kann eine Friedensbotschaft aussehen?

Ich empfehle, sich vorzustellen, man würde Wladimir Putin gegenüberstehen und ihn direkt ansprechen. Das wäre nicht ein Hallo Wladimir, sondern eher das Sehr geehrter Herr Präsident. Und dann schreibt man drei bis fünf Sätze, die man Putin Auge in Auge sagen würde. Was er tun soll, damit es wieder Frieden gibt. Die kürzeste Botschaft ist eine Zeile lang. Die längsten eineinhalb Seiten. Auch Kinder haben sich beteiligt und etwas gebastelt. Ich nehme alle Friedensbotschaften mit zur russischen Botschaft.

Wer soll sich daran beteiligen?

Alle, die eine Meinung haben und sich Frieden wünschen.

Haben sich schon Prominente aus dem Landkreis Tuttlingen beteiligt? Aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis sind ja schon einige Politiker wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, die Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Braun oder der Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises Sven Hinterseh dabei.

Guido Wolf als CDU-Landtagsabgeordneter hat geschrieben, sehr schön wirklich. Und auch Michael Baur, Geschäftsführer der Tuttlinger Hallen. Ich hoffe, dass die Aktion so noch bekannter wird. Als Kommunikationstrainer bin ich selbst gut vernetzt, habe rund 30 000 qualifizierte EMails. Und ich habe meine Bitte, Friedensbotschaften zu senden, an all diese EMailadressen geschickt. Ich habe mich entschuldigt, dass ich den Verteiler zu diesem Zweck benutze und gebeten, mir Friedensbotschaften zu senden. Rund 450 sind schon da. Die Tendenz ist steigend.

Sie wollen mit einem Mitstreiter auf zwei blau und gelb lackierten Motorrädern – in den Landesfarben der Ukraine – nach Berlin fahren und die Nachrichten persönlich dem russischen Botschafter übergeben. Haben Sie schon Antwort auf Ihre Terminanfrage?

Ich bin ja nicht naiv. Die Antwort lautet: nein. Ich habe in der Botschaft angerufen und es war eines der unfreundlichsten Telefonate, die ich je hatte. Das war unglaublich, dabei habe ich nett und freundlich angefragt. Ich schreibe jetzt jeden zweiten Tag eine EMail an die Botschaft. Aber ich glaube nicht, dass sich der Botschafter mit mir zum Teetrinken treffen wird.

Was machen Sie, wenn Sie nicht in die Botschaft gelassen werden?

Es nicht einmal klar, ob ich an die Botschaft rankomme. Aber ich fahre auf jeden Fall nicht nach Berlin, um zu schauen und dann weiterzufahren. Was ich mache, werde ich nicht verraten. Aber ich habe Ideen, die rechtsgültig sind, um die Friedensbotschaften abzuliefern.

Jetzt leben viele Russen oder russischstämmige Menschen bei uns. Welchen Umgang erwarten Sie mit diesen Menschen?

Das Thema Krieg spaltet uns wieder. Es spaltet wie Corona. Und das verurteile ich. Die russische Bevölkerung trifft keine oder nur eine minimale Schuld an dem Krieg. Das ist die Sache der Machthaber im Kreml und vom Militär. Das zeigt doch schon das Gesetz, das gewisse Begrifflichkeiten verbietet. Das ist beängstigend.

Aber es gibt auch diejenigen, die von der Propaganda geprägt sind und beispielsweise meinen, der Krieg sei eine Erfindung des Westens wie das Coronavirus. Wie ist damit umzugehen?

Ich bevorzuge den kommunikativen Weg. Man muss die Empathie lange walten lassen, keine Be- oder Verurteilung vornehmen. Der Dialog hilft, vielleicht auch, um sich mal auf die andere Sichtweise einzulassen. Und dann weiter kommunizieren. Das ist schwierig und anstrengend.