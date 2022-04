Wie man beim Waschen und Trocknen bares Geld sparen kann

Der „Stromspar-Check“ ist ein Angebot der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau, das sich an Geringverdiener richtet und für diese kostenlos ist. Das Projekt wird vom Bundesumweltministerium und dem Landratsamt Tuttlingen mitfinanziert. In Tuttlingen gibt es dafür ein eigenes Büro, das sich in der Gartenstraße 19 befindet.

Für alle anderen kostenlos sind die vielen Tipps zum Energie- und Stromsparen, die auf der Internetseite www.stromspar-check.de zusammengefasst sind.