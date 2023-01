Wie Kochen verbindet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie kocht man in anderen Ländern? Und was kann man beim gemeinsamen Kochen und Essen voneinander lernen? Darum geht es bei regelmäßigen Kochaktionen an der Hermann-Hesse-Realschule, die von der Tuttlinger Bürgerstiftung unterstützt werden.

Die Gruppe der Fünft- und Siebtklässler ist ausgesprochen international aufgestellt: Zwei Mädchen haben nigerianische Wurzeln, zwei Mädchen kommen aus Syrien, zwei Jungs aus Albanien, drei Kinder stammen aus der Türkei und ein weiterer Junge kommt aus Kroatien. Auch die Lehrerin hat einen Migrationshintergrund: Vanessa Serras Familie stammt aus Italien. Aber eines haben sie alle gemeinsam: Das Interesse an anderen Ländern – und vor allem am Kochen und guten Essen.

In der Landeskundlichen AG, die jetzt an der Hermann-Hesse-Realschule eingerichtet wurde, können sie alles miteinander verbinden. Ungefähr alle sechs Wochen trifft man sich. Auf dem Programm steht zunächst eine Unterrichtsstunde zur Landeskunde, in der auch mal ein Spielfilm aus dem jeweiligen Land gezeigt wird, dann wird gemeinsam gekocht. Und welches Land als nächstes inhaltlich und kulinarisch unter die Lupe genommen werden soll, wird regelmäßig neu ausgelost.

Kurz vor Weihnachten fiel die Wahl dabei auf Kroatien. Und gemeinsam bereiteten die Schüler in der Schulküche Cevapcici, Ajvar und frisches Fladenbrot zu. Das gemeinsame Essen war gleichzeitig auch die Weihnachtsfeier. Das nächste Land steht auch schon fest: Ins neue Jahr startet der Kurs mit Italien.

„Gemeinsam kochen und essen ist eine wunderbare Möglichkeit, um mehr über den anderen und seine Wurzeln zu erfahren“, sagt Vanessa Serra. Und so entschied sich auch die Bürgerstiftung, das Projekt zu unterstützen. Für ein Jahr lang finanziert sie die Zutaten – damit auch wirklich alle mitmachen können, die Interesse haben.