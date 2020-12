Wie geflüchtete Frauen beim Nähen deutsch lernen

Deutsch lernen, und das quasi nebenher. Das ist das Konzept der Caritasinitiative „Sprache und Nähen“. Es beschäftigt sich vor allem – auch mit der Unterstützung der Gelder der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ von Schwäbisch Media – mit den Herausforderungen der Integration von Flüchtlingen und mit dem Thema Nachhaltigkeit.

„Das Angebot ist für Menschen, die von anderen Ländern zu uns kommen und nicht gut Deutsch sprechen können“, erzählt Ulrike Irion, Fachleiterin Solidarität bei der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau. Während der eigentlichen Arbeit sei man untereinander in ständigem Austausch. „Es ist ein spielerisches Lernen, verbunden mit einer kreativen Beschäftigung. Da es kein klassischer Frontalunterricht ist, lernen die Frauen sozusagen nebenher“, sagt sie.

Die Teilnehmer seien in den meisten Fällen weiblich. Neben dem Spracherwerb und der handwerklichen Arbeit stehen auch die sozialen Kontakte im Vordergrund des Projektes. „Man trifft sich, tauscht sich aus. Das ist für die Frauen auch ein toller Begegnungspunkt“, erklärt die Fachleiterin.

In der Nähwerkstatt wird nur Deutsch gesprochen. Die Themen dabei seien bunt gemischt. „Die Frauen, die bei dem Projekt dabei sind, sind in vielen Fällen vor Krieg und Terror geflohen. Oft fällt es ihnen schwer in Deutschland neue soziale Kontakte zu knüpfen. Dabei hilft unser Projekt“, erklärt Irion.

Neben der sozialen Komponente dreht sich das Projekt auch um das Thema Nachhaltigkeit. Denn: „Rund 750 000 Tonnen Alttextilien werden in Deutschland jährlich entsorgt“, weiß Irion. Deshalb wollen die Verantwortlichen mit der Initative einen kleinen Teil davon aufgewertet in den Wirtschaftskreislauf zurückgegeben.

Und dafür gibt es nun auch mehr Spielraum, denn erst im September diesen Jahres ist das Upcycling-Projekt Buntgut, wo die Nähkurse stattfinden, umgezogen. Am neuen Standort in der Jägerhofstraße 6 gibt es vor allem eines: Mehr Stauraum und mehr Platz zum Arbeiten, denn die Räumlichkeiten sind fast doppelt so groß wie zuvor.

Corona hat aber auch das Projekt in diesem Jahr eingeschränkt. „Wir können momentan nicht so arbeiten, wie wir es sonst machen“, sagt Irion. Kurse finden im Moment keine statt. „Wir hoffen aber, dass wir bald wieder durchstarten können“, fügt sie an.